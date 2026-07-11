سامو زين عن عودته للدراما: الأمر لم يحسم.. وأتمنى المشاركة في رمضان 2027 | خاص

كشف الفنان سامو زين عن رغبته للعودة إلى التمثيل بعد الأعمال الذى شارك فيها وحقق نجاحا كبيرًا من خلالها ، مؤكدًا أنه يتمنى المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، لكنه لم يحسم تعاقده على أي مشروع حتى الآن.

وقال سامو زين، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه يفضل في الوقت الحالي التركيز على الانتهاء من ألبومه الغنائي الجديد، على أن يبدأ بعد ذلك دراسة الأعمال الدرامية المعروضة عليه.

وأضاف سامو زين: «أخلص الصيف ده، وبعد كده نشوف.. آخر السنة ممكن أبدأ ادرس الأعمال اللي معروضة عليا، لكن إن شاء الله أتمنى أكون متواجد في رمضان اللي جاي».

ألبوم سامو زين

ويستعد سامو زين لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي أكد أنه سيحمل طابعًا صيفيًا مليئًا بالأغاني المبهجة، بعيدًا عن الدراما والرومانسيات.

أغاني سامو زين

وفى مايو الماضي ، أطلق النجم سامو زين أحدث أعماله الغنائية، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب لأغنيته "حياتي"، وهي الأخيرة من الميني ألبوم الرومانسي الذي حمل عنوان" روحي و قلبي و حياتي"، وقام سامو بطرحه مع أواخر الشهر الماضي

أغنية "حياتي" تم تصويرها في دبي، وهي من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان ساموزين، وتوزيع موسيقى وميكس فهد، وماستر عمار خاطر، ومن إخراج إسماعيل الأبرص، الذي تعاون مع ساموزين في العديد من الكليبات، ومن توزيع شركة Digital Sound.