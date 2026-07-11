تفاصيل إصابة أحمد جلال عبد القوي بسرطان الحجاب الحاجز .. وأول تعليق منه

تصدر الفنان أحمد جلال عبد القوي، نجل الكاتب والسيناريست الراحل جلال عبد القوي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تعرضه لأزمة صحية، قبل أن تؤكد تقارير إصابته بورم سرطاني في الحجاب الحاجز، وذلك عقب خضوعه لفحوصات وتحاليل طبية داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

تعليق احمد جلال عبد القوي بعد اصابته بسرطان فى الحاجب الحاجز

وعلّق أحمد جلال عبد القوي لأول مرة على حالته الصحية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وجّه فيه رسالة شكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه، وكتب:«كل حد اتصل واطمن عليا أحب أقولّه شكرًا، ومن فضل وكرم ربنا عليا إن ده يحصل علشان أشوف كل حب الناس ده ليا».

وقبلها بيوم، نشر الفنان رسالة أخرى عبر حسابه، قال فيها:

«الحمد لله، اللهم إني راضٍ بقضائك، وشاكر نعمتك، اللهم لا اعتراض»، في إشارة إلى تقبله لما يمر به من أزمة صحية.

ويخوض أحمد جلال عبد القوي رحلة علاج جديدة، وسط حالة واسعة من التعاطف والدعم من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان الفنان قد مر خلال السنوات الماضية بظروف صعبة، أبرزها معاناته مع إدمان المخدرات، وهي الأزمة التي أثرت على مسيرته الفنية وأبعدته عن الساحة لفترة، قبل أن يعلن تعافيه وعودته إلى حياته الطبيعية.

أحمد جلال عبد القوي

ويُعد أحمد جلال عبد القوي من الوجوه التي لفتت الأنظار منذ بدايته الفنية، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها «حضرة المتهم أبي» أمام النجم الراحل نور الشريف، و**«الليل وآخره»** مع يحيى الفخراني، و**«حديث الصباح والمساء»**، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى.

وغاب أحمد جلال عبد القوي عن التمثيل منذ عدة سنوات، وكان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل «صانع الأحلام» الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته مكسيم خليل، وأروى جودة، وطوني عيسى، وجيسي عبدو، ومن تأليف هاني نقشبندي وبشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.