سعفان الصغير: دخلت أوضة اللبس بعد ماتش الأرجنتين لقيت حسام حسن بيعيط لأننا تعرضنا للظلم

علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.



وقال سعفان الصغير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حكم مباراة الأرجنتين طردني على طول في الوقت اللي لاعب من الأرجنتين حاطط إيده على فمه وكان لازم يطرد ".

وتابع سعفان الصغير :" لما الحكم طردني قلت اليوم مش بتاعنا كتحكيم "، مضيفا:" انا مشفتش منتخب لعب ماتش كويس زينا أمام الارجنتين ".

وأكمل سعفان الصغير :" لما دخلت أوضة اللبس بعد ماتش الأرجنتين لقيت الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن بيعيطوا لأننا تعرضنا للظلم وحضنت حسام حسن وفضلنا نعيط ".

ولفت سعفان الصغير :" حسام حسن وإبراهيم حسن يتمتعون بحالة كبيرة من الحب والوطنية ".



