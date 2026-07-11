ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4322 شهيدا و12210 جرحى حتى اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلى منذ الثاني من مارس الماضي وحتى 11 يوليو الجاري، ارتفعت إلى 4322 شهيداً و12210 جرحى.

وأوضح المركز، في بيان، أن هذه الأرقام تستند إلى المعطيات الموثقة التي يتم جمعها وتحديثها بصورة مستمرة، في إطار متابعة تداعيات الاعتداءات المستمرة وتوثيق الخسائر البشرية الناجمة عنها.

وأشار المركز إلى مواصلة جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الأوضاع الصحية والإنسانية، وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد الضحايا والإصابات تبعاً للتطورات الميدانية.