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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة نيسان ماجنايت 2026 الجديدة

نيسان ماجنايت 2026
نيسان ماجنايت 2026
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استطاعت نيسان اليابانية أن تعزز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات، ومنها ماجنايت 2026 التي تعد ضمن أبرز الطرازات الاقتصادية التي تقدمها العلامة اليابانية في فئة الكروس أوفر.

أبعاد نيسان ماجنايت 2026

تعتمد نيسان ماجنايت 2026 على هيكل خارجي رياضي مدمج، إذ يبلغ طول السيارة 3,999 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,758 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,572 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,500 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 205 مم.

نيسان ماجنايت 2026

محرك نيسان ماجنايت 2026

تزود السيارة بمحرك بنزين تيربو سعة 1.0 لتر مكون من ثلاث أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 100 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 152 نيوتن متر. 

وترتبط منظومة الحركة بناقل سرعات أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 17.3 كيلومتر لكل لتر، وتأتي بخزان وقود سعته 40 لترًا.

نيسان ماجنايت 2026

تجهيزات نيسان ماجنايت 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة أثناء القيادة، كما زودت بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يسهل ربط الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كابلات.

وتحتوي السيارة أيضًا على شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات تعرض بيانات القيادة بصورة واضحة، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية تساعد السائق على تقدير المسافات أثناء الرجوع، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

نيسان ماجنايت 2026

وتأتي نيسان ماجنايت 2026 مزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تضم السيارة نظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

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