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وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»

ترامب
ترامب
فرناس حفظي
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كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد من تركيا على متن طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة، بدلًا من الطائرة الجديدة التي أهدتها قطر؛ بعد تلقي الولايات المتحدة معلومات استخباراتية إسرائيلية عن مخطط إيراني محتمل لاستهدافه.

وبحسب الصحيفة، رأت أجهزة الأمن الأمريكية- بما في ذلك الخدمة السرية ومكتب الشؤون العسكرية في البيت الأبيض- أن الطائرة الجديدة لا تمتلك القدرات الدفاعية الكافية لمواجهة التهديد المحتمل، ما دفعها إلى التوصية باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة في رحلة العودة.

وأضاف التقرير أن بعض المسؤولين الأمريكيين شككوا في مصداقية التهديد، معتبرين أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن حاسمة، كما أعربوا عن مخاوف من أن تكون إسرائيل قد نقلت تلك المعلومات بهدف التأثير في عملية صنع القرار الأمريكية ودفع واشنطن نحو استئناف المواجهة العسكرية الشاملة مع إيران.

وكان ترامب قد نفى أن يكون تبديل الطائرة مرتبطًا باعتبارات أمنية، مؤكدًا أن نقل الطائرة الجديدة إلى بريطانيا جاء لأسباب تشغيلية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "يتصدر باستمرار قائمة أهداف إيران".

من جهتها، نفت السفارة الإسرائيلية وجود أي دوافع سياسية وراء تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن التعاون الأمني بين البلدين يتم في إطار الشراكة الاستراتيجية، وليس بهدف الدفع نحو الحرب، فيما لم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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