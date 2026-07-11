من النجع وحتى المدينة.. حماة الوطن: كشافين متجردين تساهم في البحث عن الموهوبين رياضيا

أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال المنتخب الوطني يعكس حرص الدولة على تقدير كل من يحقق إنجازًا يرفع اسم مصر ويبعث برسائل إيجابية إلى الأجيال الجديدة، بأن التميز والإخلاص في العمل يحظيان بالتقدير والدعم.

تكريم منتخب مصر

وقال مكادي إن هذا التكريم يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى الرياضة باعتبارها إحدى أدوات بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء، مشيرًا إلى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب أدخل الفرحة إلى قلوب المصريين، وأثبت قدرة الشباب المصري على المنافسة وتحقيق النجاحات عندما تتوافر الإرادة والدعم.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على الاحتفاء بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات، وهو ما يعزز ثقافة التفوق ويحفز الشباب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن تكريم أبطال المنتخب يمثل رسالة تقدير لكل رياضي يجتهد من أجل رفع علم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح تأكيد الرئيس على ضرورة وجود «كشافين متجردين» لاكتشاف المواهب الشابة يمثل رؤية واضحة لبناء مستقبل الرياضة المصرية على أسس علمية وعادلة، وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، يؤكد أهمية بناء الإنسان المصري بمختلف المجالات بدءا من النجع وحتى المدينة

تكريم المنتخب الوطني

وأكد أن المنتخب الوطني نجح في صناعة حالة من الفرحة والفخر بين المصريين، وحظي باحترام وتقدير كل من تابع أداءه خلال البطولة.

واختتم مكادي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التكريم يعد دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة النجاح، متمنيًا للمنتخب الوطني مزيدًا من الإنجازات التي تليق بمكانة مصر، وتلبي طموحات الجماهير المصرية التي تقف دائمًا خلف أبنائها في مختلف المنافسات.