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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين

تكريم المنتخب
تكريم المنتخب
عبد الرحمن سرحان
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أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال المنتخب المصري عقب الإنجاز التاريخي الذي حققوه في بطولة كأس العالم، يجسد نهج الدولة المصرية في تقدير كل من ينجح في رفع اسم مصر عاليًا، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل رسالة فخر واعتزاز لكل المصريين.

الاستثمار في الإنسان

وقال مزيرق إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي تؤمن بأن الإنسان المصري هو الثروة الحقيقية للدولة، ولذلك تحرص على دعم المتميزين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن ما حققه المنتخب المصري من نتائج غير مسبوقة أدخل الفرحة إلى قلوب الملايين، وأثبت أن أبناء مصر قادرون على تحقيق الإنجازات عندما تتوافر لهم الثقة والدعم والإرادة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التكريم الرئاسي يحمل رسائل وطنية مهمة، في مقدمتها ترسيخ ثقافة تقدير المجتهدين وتحفيز الشباب على الاجتهاد والتميز، مؤكدًا أن احتفاء الدولة بالأبطال يمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرة النجاح وصناعة المزيد من الإنجازات التي ترفع مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

تكريم منتخب مصر

وأشار إلى أن ما شهده المصريون من استقبال كريم للأبطال يعكس اهتمام الدولة بالرياضة باعتبارها إحدى أدوات بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، مؤكدًا أن الإنجازات الرياضية أصبحت أحد أهم عناصر القوة الناعمة التي تعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم.

واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم الرئيس السيسي سيظل محطة تاريخية في مسيرة الرياضة المصرية، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية تساند أبناءها المخلصين، وتقدر كل من يبذل الجهد ويحقق إنجازًا يرفع راية الوطن ويبعث الفخر في نفوس المصريين.

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