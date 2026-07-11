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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي XBee تتحول إلى ديفندر مصغرة.. صور

سوزوكي XBee
سوزوكي XBee
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استطاعت سوزوكي XBee أن تخطف الأنظار؛ بعد أن قدمت شركة Damd  اليابانية، المتخصصة في تطوير وتعديل السيارات، حزمة تصميم جديدة، غيرت ملامح هذا الطراز الصغير بصورة لافتة.

واستهدفت التعديلات منح السيارة مظهرًا أكثر قوة، مع استلهام عدد من العناصر المعروفة في لاندروفر ديفندر، الأمر الذي دفع العديد من متابعي عالم السيارات إلى وصفها بأنها نسخة مصغرة تحمل ملامح إحدى أشهر سيارات الدفع الرباعي.

سوزوكي XBee

تصميم خارجي يقترب من هوية ديفندر

ركزت Damd على إعادة تشكيل الواجهة الأمامية للسيارة لتمنحها حضورًا مختلفًا عن النسخة القياسية، حيث جاءت التعديلات لتبرز الطابع الرياضي مع خطوط أكثر وضوحًا ولمسات مستوحاة من سيارات الطرق الوعرة. 

وأسهمت هذه الإضافات في تغيير الانطباع العام للسيارة، لتبدو أقرب إلى مركبات الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات رغم احتفاظها بأبعادها المدمجة.

سوزوكي XBee

كما امتدت اللمسات الجديدة إلى الجوانب والخلفية، مع إضافة عناصر تصميمية تعزز من الطابع الكلاسيكي الذي اشتهرت به بعض السيارات البريطانيةk خاصة أنها جمعت بين الحجم الصغير والشكل الذي يذكر بسيارات أكبر حجمًا وأكثر شهرة.

أداء سوزوكي XBee والقدرات الفنية 

احتفظت سوزوكي XBee بمنظومة الحركة الأصلية دون أي تعديلات ميكانيكية، على الرغم من التصميم المعدل، حيث تعتمد سوزوكي XBee على نظام هجين خفيف يجمع بين محرك بنزين سعة 1.2 لتر وتقنيات المساعدة الكهربائية، لتوليد قوة تبلغ 81 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 109 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT، بينما تتوفر السيارة بخياري الدفع الأمامي أو الدفع الكلي.

سوزوكي XBee

تعديلات سوزوكي XBee

شملت التعديلات مجموعة من الإضافات التي منحت السيارة هوية مختلفة، فقد زودت بملصقات جانبية مستوحاة من الطابع الكلاسيكي بنمط الشطرنج، إلى جانب إمكانية تجهيزها بسلة سقف تحمل تصميمًا تقليديًا بلمسات خشبية.

كما حصلت السيارة على جنوط مصنوعة من الألومنيوم باللون الأسود تتماشى مع التصميم المعدل، إضافة إلى منظومة إضاءة خارجية تعتمد على تقنيةLED ، وهو ما يمنحها مظهرًا أكثر حداثة مع الاحتفاظ بالطابع الكلاسيكي الذي استهدفته حزمة التعديل.

سوزوكي XBee

شهدت المقصورة الداخلية عددًا من التغييرات التي ركزت على تحسين المظهر العام، حيث أصبحت السيارة مزودة بأغطية للمقاعد الأمامية والخلفية جرى تصنيعها يدويًا باستخدام الجلد البني مع القماش، لتوفير مزيج يجمع بين الطابع التقليدي واللمسات العصرية، إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.

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