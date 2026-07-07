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أسعار ومواصفات سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي

سوزوكي سياز 2026
سوزوكي سياز 2026
صبري طلبه

تنتمي السيارة سوزوكي سياز 2026 إلى فئة السيدان، وتعد من أبرز السيارات المطروحة في السوق السعودي ضمن الفئة الاقتصادية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك سوزوكي سياز 2026

تعتمد سوزوكي سياز 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة تبلغ 103 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

سوزوكي سياز 2026

تجهيزات سوزوكي سياز 2026

دعمت السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يساعد على الحفاظ على التحكم عند التوقف المفاجئ، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح لتحسين كفاءة الفرملة وفق ظروف القيادة المختلفة.

كما تتوفر السيارة بنظام التحكم في قوى الجر، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية التي تتعلق بالحماية في حالات التصادم.

سوزوكي سياز 2026

مقصورة سوزوكي سياز 2026

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت بمكيف هواء، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب دعم السيارة بحساسات ركن خلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرايا جانبية كهربائية.

سوزوكي سياز 2026

أبعاد سوزوكي سياز 2026 

تعتمد سوزوكي سياز 2026 على أبعاد خارجية ضمن فئة السيدان، إذ يبلغ طول السيارة 4,490 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,730 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,475 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، كما تأتي بخلوص أرضي يبلغ 145 مم.

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

تطرح سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 70,150 ريالا.

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