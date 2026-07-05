5 سيارات رياضية في مصر.. الأخيرة الأقل سعرا | صور

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة للمساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية السوق المصري، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

تعتمد إم جي RX5 PLUS على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1500 CC تيربو، يتمكن من توليد قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,450,000 جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

زودت السيارة جيتور داشينج بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع إنتاج قوة قدرها 156 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك طراز DSG، تتراوح أسعار السيارة بين 1,155,000 و 1,480,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تقدم ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 جنيه و 1,690,000 جنيه.

رينو أوسترال

رينو أوسترال

تستمد رينو أوسترال قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.7 ثانية، ويتراوح سعر السيارة بين 1,400,000 جنيه و 1,770,000 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

دعمت شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الأسطوانات مزود بتيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه.