أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات 7 راكب والأحدث في مصر.. أخطاء شائعة تهدّد سيارتك في الصيف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



انطلاق BMW الفئة السابعة بقدرات كهربائية بالكامل.. صور

تنتمي BMW الفئة السابعة إلى فئة سيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وتعد واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية ضمن هذه الفئة.

هونشي E-HS9 الفاخرة.. هل تراها رولز وريس كولينان الصينية؟

تثير هونشي E-HS9 جدلًا واسعًا في أسواق السيارات العالمية، بعدما ذهب البعض إلى تشبيهها برولز رويس كولينان في نسختها الصينية، نتيجة تصميمها الخارجي الذي يجمع بين الطابع الرياضي والفخامة، إلى جانب التصميم الفاخر، وحزمة التجهيزات المتقدمة.

بتصميم الهاتشباك.. هيونداي تكشف الستار عن Ioniq 3 الجديدة| صور

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية الستار عن طراز Ioniq 3 الجديد، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك الكهربائية، مع تقديمه بمجموعة من التجهيزات المتقدمة والتصميم العصري.

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

قبل السفر أو حتى أثناء الاستخدام اليومي في فصل الصيف، يقع كثير من قائدي السيارات في أخطاء بسيطة قد تبدو غير مؤثرة، لكنها قد تؤدي إلى أعطال مكلفة أو تقلل من العمر الافتراضي للسيارة، فمع ارتفاع درجات الحرارة، تحتاج السيارة إلى عناية خاصة، سواء فيما يتعلق بالمحرك أو الإطارات أو نظام التكييف.

أحدث 5 سيارات في السوق المصري.. اعرف الأسعار

شهد السوق المصري للسيارات دخول الكثير من الطرازات الجديدة، والتي تنوعت بحسب الاسعار والتجهيزات الفنية والتفنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم.

كورفيت ستينجراي 2027 بسرعة خارقة.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت شيفروليه عن كورفيت ستينجراي 2027 باعتبارها واحدة من أبرز سيارات الأداء العالي ضمن فئة السيارات الخارقة، حيث تنتمي إلى عائلة السوبركارز التي تركز على تقديم مستويات متقدمة من القوة والتسارع.

بقوة 489 حصان .. مواصفات مرسيدس C كلاس الكهربائية

تضع مرسيدس طراز C كلاس الكهربائي الجديدة ضمن فئة السيارات التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات المتقدمة، مستندة إلى منظومة دفع كهربائية تعتمد على محركين ونظام دفع كلي للعجلات.

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

أسعار تويوتا رايز 2026 في السعودية

تنتمي تويوتا رايز 2026 إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، وتعد واحدة من إصدارات العلامة اليابانية المطروحة في السوق السعودية، حيث تنطلق عبر فئتين من التجهيزات، مع محرك اقتصادي وبمجموعة من التجهيزات وأنظمة المساعدة.