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ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 موجة من الارتفاعات، شملت عددًا كبيرًا من الأصناف، وعلى رأسها الجمبري بمختلف أنواعه، إلى جانب السبيط والبوري والكابوريا، فيما واصلت أسعار البلطي تحركها لأعلى بنسب متفاوتة.

وتتصدر أسعار الجمبري قائمة الارتفاعات، بينما يبدأ سعر كيلو البلطي من 68.95 جنيه، مع تسجيل زيادات في أسعار عدد من أصناف البلطي والفيليه وقشر البياض.

أسعار السمك البلطي اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الصغير نحو 68.95 جنيه، بزيادة قدرها 1.61 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البلطي الممتاز نحو 99.37 جنيه، بزيادة قدرها 0.56 جنيه.

وسجل سعر كيلو البلطي الأسواني نحو 101.60 جنيه، بزيادة قدرها 7.08 جنيه.

البلطي

وبلغ سعر كيلو فيليه البلطي نحو 205.26 جنيه، بزيادة قدرها 11.77 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر البياض نحو 195.12 جنيه، بزيادة قدرها 15.76 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

تصدر الجمبري الممتاز قائمة الارتفاعات، ليسجل نحو 585.94 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 74.45 جنيه.

وسجل الجمبري الجامبو نحو 690.35 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 73.59 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الوسط نحو 465.29 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 56.78 جنيه.

وسجل الجمبري الصغير نحو 311.29 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 36.62 جنيه.

وارتفع سعر كيلو البوري الممتاز إلى نحو 246.21 جنيه، بزيادة قدرها 26.35 جنيه.

وسجل السبيط نحو 411.60 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 27.16 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا نحو 182.16 جنيه، بزيادة قدرها 10.80 جنيه.

وسجل سعر كيلو الماكريل المجمد نحو 166.41 جنيه، بزيادة قدرها 0.01 جنيه.

وبلغ سعر كيلو سمك موسى نحو 332.27 جنيه، بزيادة قدرها 50.78 جنيه.

وسجلت الثعابين نحو 447.50 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 69.50 جنيه.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي نحو 125 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 5.13 جنيه، فيما سجلت المكرونة السويسي نحو 134.49 جنيه، بزيادة قدرها 1.63 جنيه.

وسجل السردين المجمد نحو 114.26 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 10.63 جنيه.

وبلغ سعر الشعور نحو 220 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 16.09 جنيه.

وسجل الوقار نحو 291.90 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 9.02 جنيه.

وبلغ سعر القاروص نحو 289.29 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 12.56 جنيه.

وسجلت الموزة نحو 134.56 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.80 جنيه.

الأسماك

وبلغ سعر المرجان الممتاز نحو 176.61 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 4.77 جنيه، فيما سجل المرجان المتوسط نحو 148.92 جنيه، بزيادة قدرها 7.97 جنيه.

وسجل البربوني المتوسط نحو 169.22 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.72 جنيه.

وبلغ سعر البياض الممتاز نحو 159.78 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 5.02 جنيه.

وسجل القرش نحو 117 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 4.63 جنيه.

وبلغ سعر الحدادي نحو 94.17 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.11 جنيه.

الأسماك أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر كيلو الجمبري اليوم أسعار السمك في الأسواق اليوم فيليه البلطي

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