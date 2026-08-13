أسعار الأسماك اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. الجمبري يقفز 52 جنيهًا والبلطي يبدأ من 69 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، تحركات متباينة بين الارتفاع والانخفاض، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار عدد من الأصناف، وعلى رأسها الجمبري والكابوريا والسبيط والبوري، بينما تراجعت أسعار الماكريل المجمد والسردين والمرجان والبياض الممتاز.

وتأتي هذه التحركات في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الأسماك بالأسواق، وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة التداول.

أسعار البلطي اليوم

استقر سعر البلطي الممتاز عند نحو 103.64 جنيه للكيلو، بينما سجل البلطي الصغير 69.22 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البلطي الأسواني نحو 102.71 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر فيليه البلطي بنحو 15.55 جنيه، ليسجل 196.44 جنيه للكيلو، بينما صعد سعر قشر البياض بنحو 6.33 جنيه، ليصل إلى 176.33 جنيه.

الجمبري يتصدر الارتفاعات

تصدر الجمبري قائمة الأصناف الأكثر ارتفاعًا في أسعار الأسماك اليوم، حيث زاد سعر الجمبري الصغير بنحو 6.83 جنيه، ليسجل 292.73 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر الجمبري المتوسط بقيمة 29.82 جنيه، ليصل إلى 429.82 جنيه للكيلو، بينما قفز سعر الجمبري الممتاز بنحو 51.75 جنيه، ليسجل 555.54 جنيه للكيلو.

كما صعد سعر الجمبري الجامبو بنحو 49.43 جنيه، ليصل إلى 669.79 جنيه للكيلو.

صعود الكابوريا والسبيط والبوري

وشهدت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى ارتفاعًا، حيث زاد سعر الكابوريا بنحو 9.58 جنيه، ليسجل 183.04 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر السبيط بقيمة 15.57 جنيه، ليصل إلى 369.39 جنيه للكيلو.

وصعد سعر البوري الممتاز بنحو 13.61 جنيه، ليسجل 231.89 جنيه للكيلو، بينما ارتفع سعر البوري المتوسط بنحو 5.07 جنيه، ليصل إلى 176.32 جنيه.

تراجع الماكريل والسردين

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الأصناف، وفي مقدمتها الماكريل والسردين المجمدان.

وانخفض سعر الماكريل المجمد بنحو 7.22 جنيه، ليسجل 169.14 جنيه للكيلو، بينما تراجع سعر السردين المجمد بقيمة 5.12 جنيه، ليصل إلى 117.84 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر المرجان المتوسط بنحو 0.60 جنيه، ليسجل 153.63 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البياض الممتاز بقيمة 1.55 جنيه، ليصل إلى 164.62 جنيه للكيلو.

حركة متباينة في الأسواق

وتعكس أسعار الأسماك اليوم استمرار التباين بين مختلف الأصناف، مع ارتفاع واضح في أسعار الجمبري وبعض المأكولات البحرية، مقابل تراجع عدد من الأسماك المجمدة.

وتختلف الأسعار الفعلية للمستهلك من منطقة إلى أخرى ومن سوق لآخر، بحسب مستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتداول، لذلك قد تختلف أسعار التجزئة عن متوسطات الأسعار المعلنة.