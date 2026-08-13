قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين الأطباء: التوسع في كليات الطب دون مستشفيات جامعية يهدد المهنة

الدكتور أبو بكر القاضي أمين عام نقابة الأطباء
الدكتور أبو بكر القاضي أمين عام نقابة الأطباء
الديب أبوعلي

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، وأمين عام اتحاد المهن الطبية، إن دراسة الطب تستدعي طبيعة خاصة من الطالب، وأن يكون لديه القدرة على بذل الجهد والالتزام والمذاكرة المستمرة، إذ لا تتوقف متطلباتها عند سنوات الدراسة الجامعية، وإنما تمتد طوال الحياة المهنية للطبيب، من خلال التعلم المستمر ومواكبة التطورات العلمية والطبية، وهو ما يجعل الالتزام والاجتهاد والقدرة على الاستمرار عوامل أساسية للنجاح.

وأوضح القاضي، أن نتائج السنة الأولى في بعض كليات الطب خلال السنوات الماضية كانت مؤشرا واضحا على أن بعض الطلاب الذين التحقوا بهذه الكليات لم تكن قدراتهم وتأهيلهم الدراسي يتناسبان مع طبيعة دراسة الطب ومتطلباتها، مؤكدا أن الطالب غير المؤهل من البداية لخوض هذا المسار الدراسي الشاق، سيجد صعوبة في الاستمرار وتحقيق النجاح.

وأضاف أن ما شهدته بعض الكليات من ارتفاع معدلات الرسوب في السنوات الأولى يؤكد أهمية أن تكون معايير القبول قادرة على اختيار الطلاب الأكثر استعدادا وقدرة على استكمال دراسة الطب.

ارتفاع معدلات الرسوب

وشدد القاضي على ضرورة ربط أعداد المقبولين بكليات الطب بإمكانات التدريب المتاحة، من حيث المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإمكانات اللازمة للتدريب والتعليم.

وأشار إلى أن ظاهرة قبول الطلاب بمجاميع منخفضة للغاية، والتي تصل في كليات دولية بمصر إلى نحو 50%، أمر غير مقبول تماما، مؤكدا ضرورة توحيد الحد الأدنى للقبول بما يتناسب مع المعايير المصرية، لأن الطبيب الذي يتخرج في مصر سيعمل داخل المنظومة الصحية المصرية، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه المعايير التعليمية والمهنية اللازمة للعمل بها، أيا كان نوع الجامعة التي تخرج فيها.

وأكد أن نقابة الأطباء  ليست ضد التوسع في التعليم الطبي من حيث المبدأ، وإنما ترفض إنشاء أو استمرار كليات طب لا تمتلك المقومات الأساسية لتخريج طبيب مؤهل، وعلى رأسها المستشفى الجامعي القادر على توفير التدريب العملي الكافي، إلى جانب توافر أعداد مناسبة من أعضاء هيئة التدريس والإمكانات التعليمية.

وشدد على أن ضبط أعداد المقبولين ومعايير القبول ليس هدفه تقييد فرص الطلاب، وإنما ضمان جودة التعليم الطبي وحماية مستقبل الطلاب أنفسهم، والحفاظ على مستوى الطبيب المصري، من خلال تخريج أطباء مؤهلين علميا وعمليا وقادرين على تحمل مسؤولية المهنة.

أمين عام الأطباء كليات الطب أبو بكر القاضي المقبولين بكليات الطب أعداد المقبولين بكليات الطب المستشفيات الجامعية الدكتور أبو بكر القاضي نقابة الأطباء اتحاد المهن الطبية الحد الأدنى الدراسة الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

كوشنر

كوشنر يزور إسرائيل للضغط على نتنياهو بشأن “سلام غزة”

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

المغرب

المغرب يحتضن لأول مرة نصف نهائي «PFL أفريقيا» للفنون القتالية المختلطة

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد