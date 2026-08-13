غدا.. الأهلي يواجه يوروبا الإسباني وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مباراته الودية الثانية خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا، عندما يواجه فريق «يوروبا» الإسباني غدا الجمعة على ملعب CEF BOSC DE TOSCA.

تأتي مواجهة يوروبا عقب الفوز الذي حققه الأهلي أمس في أُولى تجاربه الودية أمام فريق «بادالونا» الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تفوقًا ميدانيًا واضحًا للفريق، وسجل ثلاثية الأهلي كلٌّ من علي محمود، واقطاي عبدالله، وأحمد مصطفى زيزو.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة، من خلال المباريات الودية إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي والوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، وتجهيز كافة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، حيث يُسدل الستار على البرنامج الإعدادي بمواجهة نادي برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في بطولة كأس «خوان جامبر» الودية.



