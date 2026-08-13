الأوقاف تعلن الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام 25/26

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسي 2025/2026م، في عامها السابع، والتي أُقيمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن جهود الوزارتين لنشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع التعليمي.

وجاء تنظيم المسابقة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف التي تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل مواجهة التطرف الديني، ومواجهة التطرف اللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة، إلى جانب تنفيذ أهداف حملة «صحح مفاهيمك» التي تستهدف تصحيح المفاهيم ونشر الفهم الصحيح للقضايا الدينية والفكرية.

واستهدفت المسابقة عددًا من الفئات داخل المنظومة التعليمية، من بينهم القيادات التعليمية والمعلمون والإداريون وأولياء الأمور، بالإضافة إلى طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بهدف إتاحة مساحة للمشاركة والبحث والاطلاع، وتنمية الوعي بالقضايا الدينية والثقافية والفكرية.

إقبال غير مسبوق على المسابقة

وشهدت المسابقة إقبالًا ومشاركة من مختلف الفئات المستهدفة، حيث قدم المشاركون أبحاثًا تناولت عددًا من القضايا الفكرية والثقافية، بما يسهم في تعزيز الثقافة الدينية الصحيحة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، فضلًا عن دعم مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه عقب انتهاء أعمال الفحص والتحكيم ومراجعة المشاركات المقدمة، تم إعلان نتيجة المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسي 2025/2026م، مع توجيه التهنئة إلى جميع الفائزين الذين حققوا المراكز المستحقة.

كما وجهت الوزارة تقديرها لجميع المشاركين في المسابقة، مثمنة ما بذلوه من جهد وما قدموه من أبحاث ومشاركات متميزة، مؤكدة أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تربط بين المعرفة والبحث وتنمية الوعي لدى الطلاب والعاملين وأولياء الأمور.

وتعكس المسابقة نموذجًا للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل دعم بناء وعي ديني وفكري متوازن داخل المجتمع التعليمي، والإسهام في إعداد أجيال أكثر وعيًا بقضايا مجتمعها، وأكثر ارتباطًا بقيم الاعتدال والانتماء والمسؤولية.