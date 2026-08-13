بعد إشارة ميسي إلى الاعتزال.. أحزان الحياة تنهي مسيرة نجوم داخل الملعب

لم يكن عالم كرة القدم يوما مجرد ملاعب وأهداف وبطولات. خلف الأضواء، يعيش النجوم حياة أخرى، مليئة بالفقد والصدمة والضغوط التي قد تكون أقسى من أي خسارة في مباراة، ومع كلمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأخيرة، التي فتح من خلالها الباب أمام علامات الاستفهام بشأن مستقبله، عاد سؤال مؤلم إلى الواجهة: ماذا يحدث عندما يصبح الحزن أقوى من شغف كرة القدم؟.

فبعد وفاة والده خورخي ميسي عن عمر 68 عامًا، تحدث قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي بصدق نادر عن حالته النفسية، مؤكدًا أنه لا يعرف كيف ستبدو حياته من دون والده، وأنه اعتاد طوال حياته على لعب كرة القدم، لكنه بات غير متأكد من قدرته على الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة.

ميسي لم يعلن الاعتزال، لكن تصريحاته أعادت إلى الأذهان قصص نجوم كبار دفعتهم أحزانهم وتجاربهم القاسية إلى تغيير مسار حياتهم، أو الابتعاد عن كرة القدم، أو مواجهة مصائر أكثر مأساوية.

أدريانو حين خطف الحزن هدافا من الملاعب

ربما لا توجد قصة أكثر وضوحًا على تأثير فقدان أحد الوالدين في لاعب كرة قدم من قصة البرازيلي أدريانو.

في بداية الألفية، كان مهاجم إنتر ميلان والمنتخب البرازيلي واحدًا من أكثر المهاجمين رعبًا في العالم، بفضل قوته البدنية وتسديداته الصاروخية وقدرته على التسجيل من أصعب المواقف.

لكن عام 2004 حمل إليه صدمة غيرت حياته؛ إذ توفي والده إثر أزمة قلبية منذ تلك اللحظة، بدأ أدريانو رحلة مختلفة تمامًا فقد كشف لاحقًا أنه دخل في حالة اكتئاب عميقة، وأن وفاة والده أفقدته جزءًا كبيرًا من رغبته في لعب كرة القدم.

ومع تفاقم أزمته النفسية وتورطه في مشاكل مع الكحول، بدأ المستوى الفني للمهاجم البرازيلي في الانهيار تدريجيا، لتتراجع مسيرة لاعب كان يُنظر إليه في وقت سابق باعتباره أحد أبرز نجوم جيله.

مايكل جوردان اعتزال في القمة والعودة من جديد

لم يكن الألم بعيدًا عن أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان في عام 1993، تلقى جوردان ضربة قاسية بعد مقتل والده جيمس جوردان، الرجل الذي كان يمثل له سندًا كبيرًا في حياته.

وبعد أشهر من الحادث، اتخذ جوردان قرارًا صدم عالم الرياضة؛ أعلن اعتزاله كرة السلة وهو في قمة مستواه، قبل أن يخوض تجربة في لعبة البيسبول، وهي الرياضة التي كان والده يحبها.

لكن القصة لم تنتهِ هناك في عام 1995، عاد جوردان إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليستأنف رحلته التاريخية مع شيكاغو بولز ويكتب فصلًا جديدًا من واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ الرياضة.

كانت قصته مختلفة عن بقية الحالات؛ فالحزن دفعه إلى الابتعاد، لكنه لم يكن نهاية الطريق.

روبرت إنكه قصة لم تمنحه الحياة فرصة أخرى

هناك قصص لا يكون فيها الاعتزال هو النهاية، بل تكون المأساة أكبر من ذلك بكثير حارس المرمى الألماني روبرت إنكه عانى لسنوات من الاكتئاب، وكانت وفاة ابنته الصغيرة لارا عام 2006 واحدة من أقسى الضربات التي تعرض لها.

حاول إنكه مواصلة حياته ومسيرته الرياضية، وتلقى علاجًا نفسيًا، لكنه ظل يصارع معاناته بعيدًا عن أعين الجماهير.

وفي نوفمبر 2009، انتهت حياته بصورة مأساوية، بعدما أقدم على الانتحار عن عمر 32 عامًا وكشفت زوجته لاحقًا حجم المعاناة النفسية التي عاشها، لتصبح قصة إنكه واحدة من أكثر القصص إيلامًا في تاريخ كرة القدم، ودليلًا على أن ما يراه الجمهور في الملعب لا يعكس دائمًا ما يحدث داخل الإنسان.

أندريه شورله عندما لم يعد التصفيق كافيًا

كان الألماني أندريه شورله يمتلك كل ما يحلم به لاعب كرة القدم بطل للعالم مع ألمانيا عام 2014، ولاعب سابق في أندية كبيرة مثل تشيلسي وبوروسيا دورتموند، ومسيرة حافلة بالمباريات والبطولات ومع ذلك، اتخذ قرارًا صادمًا في عام 2020، عندما أعلن اعتزاله كرة القدم وهو في التاسعة والعشرين من عمره فقط.

شورله تحدث وقتها بصراحة عن الجانب النفسي من قراره، موضحًا أن لحظات الانخفاض أصبحت أعمق، بينما تراجعت لحظات السعادة، وأنه لم يعد بحاجة إلى تصفيق الجماهير.

لم يكن قرار شورله نتيجة غياب البطولات أو فشل رياضي، بل نتيجة شعور داخلي بأن الاستمرار لم يعد يمنحه ما كان يبحث عنه.

إيريك كانتونا أسطورة غادر في قمة المجد

في تاريخ مانشستر يونايتد، يحتل الفرنسي إيريك كانتونا مكانة خاصة كان نجمًا استثنائيًا، وصاحب شخصية قوية وحضور طاغي، وأسهم في صناعة حقبة مهمة من تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن المفاجأة جاءت عندما قرر كانتونا الاعتزال عام 1997، وهو في الثلاثين من عمره فقط، وفي وقت كان لا يزال قادرًا على تقديم المزيد.

وفي السنوات التالية، تحدث كانتونا عن الضغوط النفسية والتغيرات التي مر بها، وتأثير الفواجع العائلية وفقدان أشخاص مقربين في نظرته إلى الحياة وكرة القدم.

وبدا أن اللعبة التي منحته الشهرة والمجد لم تعد قادرة على منحه المعنى نفسه، فاختار الرحيل مبكرًا، تاركًا خلفه واحدة من أكثر نهايات المسيرات إثارة للجدل.

أنطونيو كاسانو عندما تصبح العائلة أهم من الملاعب

أما الإيطالي أنطونيو كاسانو، فكانت قصته مختلفة كان كاسانو أحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الإيطالية، وارتدى قمصان أندية كبرى، من بينها روما وميلان وريال مدريد، وكان يُنظر إليه باعتباره لاعبًا قادرًا على صناعة الفارق بموهبته الاستثنائية.

لكن أزمة صحية خطيرة في القلب كادت أن تقلب حياته رأسًا على عقب الصدمة لم تكن بالنسبة إليه مجرد مشكلة رياضية، بل تجربة جعلته يعيد ترتيب أولوياته، خصوصًا بعدما شعر بالخوف على حياته وتأثير الأزمة على أسرته وأطفاله.

ومع مرور الوقت، أصبح الاستمرار في كرة القدم أقل أهمية من الحفاظ على حياته والوجود إلى جانب عائلته، ليختار الابتعاد عن الملاعب.

ماذا عن ميسي؟

الآن، تقف كرة القدم أمام قصة جديدة قد لا تكون نهايتها قد كُتبت بعد ميسي، الذي عاش أكثر من عقدين تحت أضواء الملاعب، وحقق تقريبًا كل ما يمكن للاعب كرة القدم أن يحلم به، وجد نفسه أمام اختبار مختلف تمامًا: كيف يواصل اللعب بعدما فقد والده؟

حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي عن اعتزاله، ولا يمكن الجزم بأن الحزن سيدفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة لكن كلماته كانت كافية لإشعال التكهنات.

فبعض اللاعبين يخسرون مباراة فيتجاوزونها، وبعضهم يخسر بطولة فيعود أقوى، لكن هناك خسارات لا يمكن تعويضها بكأس أو هدف أو تصفيق جماهير.

وربما يكون هذا هو الاختبار الأصعب في مسيرة ميسي ليس الفوز بمباراة أخرى، وإنما العثور على الدافع لمواصلة اللعب بعد رحيل الشخص الذي كان جزءًا أساسيًا من رحلته.

في كرة القدم، قد تنتهي المباراة بصافرة الحكم لكن بعض الأحزان لا تنتهي مهما طال الوقت.