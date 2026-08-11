ميسي يقرر البقاء في الأرجنتين بجانب عائلته بعد رحيل والده

قرر ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، البقاء في الأرجنتين بعد وفاة والده، وعدم مغادرة بلده حتى إشعار آخر، للبقاء بجانب عائلته خلال هذه الفترة الصعبة.

ولم يحدد ميسي أي موعد لعودته إلى أمريكا، ولا يزال من غير الواضح متى سيعود ميسي للمشاركة مع إنتر ميامي في المباريات.

وكشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، إجراءات قانونية ضد عدد من وسائل الإعلام في بلاده، على خلفية ما وصفته عائلته بانتهاك خصوصيتها خلال مراسم تشييع والده خورخي ميسي.

وتوفي خورخي ميسي عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي دفع نجله ليونيل إلى السفر إلى مدينة روساريو مسقط رأسه في الأرجنتين، للوقوف بجانب أسرته والمشاركة في مراسم جنازة والده.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Dailysports، أعلن المكتب القانوني الخاص بليونيل ميسي بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض وسائل الإعلام الأرجنتينية، بسبب تجاوزها للحدود المسموح بها وتعديها على خصوصية أسرة اللاعب خلال مراسم الجنازة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض وسائل الإعلام تعاملت مع مراسم تشييع خورخي ميسي بطريقة اعتبرتها الأسرة تجاوزًا للخصوصية، ما دفع نجم إنتر ميامي إلى التحرك قانونيًا ضد الجهات المسئولة.