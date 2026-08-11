ميسي يؤجل عودته إلى أمريكا بعد وداع والده.. تفاصيل الساعات الأخيرة في روزاريو

قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، تأجيل عودته إلى الولايات المتحدة، من أجل قضاء المزيد من الوقت مع عائلته في مدينة روزاريو، عقب مراسم وداع والده خورخي ميسي.

ووصل ميسي إلى الأرجنتين مساء السبت، برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، حيث توجه مباشرة إلى المقبرة الخاصة «إل برادو» بمدينة بيريز، بالقرب من روزاريو، والتي يرقد فيها والده، والتقى هناك بأشقائه وباقي أفراد العائلة والمقربين.

وأقيمت مراسم الوداع في أجواء عائلية شديدة الخصوصية، بعيدًا عن وسائل الإعلام، حيث حرصت الأسرة على أن تظل تفاصيل الجنازة بعيدة عن الأضواء، وسط حضور محدود للغاية، مع وضع بعض الهدايا التذكارية التي تركها الأطفال تعبيرًا عن محبتهم لجدهم.

وبحسب موقع «إنفوباي» الأرجنتيني، قضى ميسي الليل في المقبرة، قبل أن يغادرها ظهر الأحد، متجهًا إلى منزل العائلة داخل مجمع سكني مغلق في منطقة فونيس بمدينة روزاريو.

وشهدت مراسم الوداع حضور أكاليل زهور أرسلها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب، فيما حرص سكان المدينة على احترام خصوصية عائلة ميسي خلال هذه اللحظات الصعبة.

وعندما دخلت السيارة التي تقل ميسي وأفراد عائلته إلى المقبرة، وجه أحد المتواجدين رسالة دعم لقائد المنتخب الأرجنتيني قائلًا: «ابقَ قويًا يا ليو»، وهي العبارة التي ظهرت أيضًا على لافتة عند أحد مداخل المقبرة.

وكان من المتوقع أن يعود ميسي إلى الولايات المتحدة صباح الأحد، إلا أن الطائرة غادرت دون أفراد العائلة، في ظل قرار اللاعب البقاء في الأرجنتين لساعات إضافية مع أسرته.

وفي وقت لاحق، ظهرت عائلة ميسي في المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة روزاريو، بينما تواجد عدد محدود من الصحفيين عند مدخل المنطقة، مع حرص الجيران على عدم الاقتراب من منزل العائلة احترامًا لخصوصيتها.

وكان خورخي ميسي يعاني من أزمة صحية منذ عدة أشهر، وظلت حالته بعيدة عن وسائل الإعلام ولم يكن يعلم بتفاصيلها سوى المقربين منه. وحتى خلال منافسات كأس العالم، حرصت العائلة على التكتم على وضعه الصحي، إذ اضطر خورخي إلى إلغاء سفره في اللحظات الأخيرة والبقاء في الأرجنتين بسبب حالته.