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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جابرييل جيسوس يفتح الباب أمام نابولي.. والدوري الإيطالي على رأس رغباته

جابرييل جيسوس
جابرييل جيسوس
حمزة شعيب

 

اقترب البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال الإنجليزي، من خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، بعدما أبدى موافقته على فكرة الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن جابرييل جيسوس لا يمانع الانتقال إلى صفوف نابولي، في ظل اهتمام النادي الإيطالي بالتعاقد معه، رغم استمرار عقده مع آرسنال حتى صيف 2027.

وأوضحت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن نابولي لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن لضم المهاجم البرازيلي، حيث ينتظر النادي حسم بعض عمليات البيع أولًا، وعلى رأسها رحيل روميلو لوكاكو، إلى جانب بيع أحد الثنائي لوكا أو لانج، لتوفير المساحة والموارد اللازمة لإتمام الصفقة.

وترتبط تحركات نابولي للتعاقد مع جابرييل جيسوس بشكل مباشر بمستقبل لوكاكو، الذي توصل إلى اتفاق مع نادي فنربخشة التركي، إلا أن هناك خلافًا حاليًا حول القيمة المالية للصفقة.

وكان نابولي قد طلب الحصول على 12 مليون يورو مقابل التخلي عن المهاجم البلجيكي، لكنه أصبح مستعدًا لتخفيض مطالبه إلى 7 أو 8 ملايين يورو، شاملة الحوافز والمكافآت، من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى فنربخشة.

وقد يستفيد نابولي بشكل أكبر من رحيل لوكاكو، خاصة أن فنربخشة يُقال إنه مهتم أيضًا بالتعاقد مع جابرييل جيسوس، ما قد يمنح النادي الإيطالي دفعة إضافية في سباق الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي.

ومن جانبه، يرحب جابرييل جيسوس بشدة بفكرة الانتقال إلى إيطاليا، حيث وضع الدوري الإيطالي ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة، وهو ما قد يسهل مهمة نابولي في إتمام الصفقة حال نجاحه في توفير المقابل المالي المطلوب.

وبدأت الاتصالات بين نابولي وجابرييل جيسوس في يونيو الماضي، وكانت في البداية مجرد استفسارات أولية، مع إبلاغ اللاعب بأن النادي الإيطالي سيجعله هدفه الرئيسي بمجرد الانتهاء من عمليات البيع التي يحتاج إليها قبل التحرك رسميًا لضمه.

جابرييل جيسوس نابولي الدوري الإيطالي

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