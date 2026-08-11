الأهلي يحسم موقفه من عروض الاحتراف قبل انطلاق الموسم الجديد

قررت إدارة النادي الأهلي غلق الباب أمام رحيل أي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما أكدت عدم مناقشة أي عروض احترافية تصل إلى النادي، سواء كانت رسمية أو ودية.

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي أن القرار يأتي في إطار حرص الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق، وتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة في ظل اقتراب انطلاق الموسم الجديد، مع رغبة الجهاز الفني في بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على مختلف البطولات.

وفي سياق متصل، انتظم الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي، في تدريبات الفريق عقب وصوله إلى معسكر إسبانيا، ليبدأ الاستعداد بشكل طبيعي مع باقي عناصر الفريق للموسم الكروي الجديد.

ويقام معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب تنفيذ مجموعة من التدريبات التكتيكية التي تستهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل بداية المنافسات الرسمية.

واختتم الأهلي تدريبه المسائي في معسكر إسبانيا، حيث بدأ المران بعقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين داخل ملعب التدريب.

وحرص عموتة خلال الاجتماع على شرح عدد من النقاط المهمة، كما أشاد بدرجة التركيز التي ظهر عليها اللاعبون، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة.

وبدأ المران ببرنامج بدني تحت إشراف مخطط الأحمال، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

كما نفذ المدير الفني عددًا من الفقرات الفنية والتكتيكية، مع تقديم تعليمات مستمرة للاعبين، في إطار خطة تجهيز الفريق والوصول به إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.



