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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام يمنية بسماع دوي انفجارين قويين، قبل قليل، في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين.


وبحسب مصادر محلية، لا تزال طبيعة ومصدر الانفجارين غير معروفة، فيما لم تصدر أي جهة رسمية بياناً توضيحياً حتى الآن.
وأفادت مصادر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية باشرت تمشيط محيط موقعي الانفجار، بالتزامن مع رفع حالة التأهب في المدينة.


وتجري حالياً عمليات متابعة ميدانية للتحقق من ملابسات الانفجارين، وتحديد ما إذا كانت هناك -أضرار مادية أو إصابات في صفوف المدنيين.


و قال الجيش اليمني، الاثنين، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف أحياء مدينة مأرب السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة"، وذلك بعد أيام من استهداف المدينة وأحيائها ومخيمات النازحين بهجمات مماثلة.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نشر مقطع فيديو يظهر "جانباً من استهداف سلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة مواقع وتجمعات وتحركات عناصر تنظيم جماعة الحوثي ومعداتها وآلياتها في عدد من الجبهات القتالية شرقي محافظة الجوف، وجبهة العلم المنطقة السادسة".

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