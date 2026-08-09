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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والمخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود توفير وحدات سكنية مدعومة بقيمة إيجارية شهرية مناسبة، بما يتيح فرصة الحصول على سكن ملائم وفق ضوابط وشروط محددة.

ويحظى نظام الإيجار التمليكي باهتمام واسع من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية دون تحمل أعباء الشراء المباشر، خاصة مع توفير دعم حكومي يخفف من قيمة الإيجار، إلى جانب تحديد نسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد، بما يضمن تحقيق التوازن بين القدرة المالية للمواطن وقيمة الالتزامات الشهرية.

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كم يبلغ إيجار شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تبدأ القيمة الإيجارية لشقق الإسكان المطروحة بنظام الإيجار التمليكي من 1500 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتختلف القيمة الإيجارية من وحدة إلى أخرى بحسب موقع الوحدة السكنية وقيمتها، مع استمرار الدعم الحكومي الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، فيما تنص الضوابط المعلنة على ألا تتجاوز القيمة التي يتحملها المواطن 25% من إجمالي دخله الشهري.

من هم المستحقون لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026؟

حددت الجهات المختصة الفئات التي يمكنها الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي، وتشمل الفئات الآتية:

  • محدودو الدخل الذين يحتاجون إلى دعم مباشر للحصول على سكن مناسب.
  • متوسطو الدخل الراغبون في الحصول على وحدات سكنية بأسعار ميسرة دون اللجوء إلى نظام التمليك التقليدي.
  • الشباب المقبلون على الزواج.
  • المطلقات والأرامل والمعيلات.
  • العاملون بالمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.
  • الأشخاص ذوو الهمم.
شقق الإيجار التمليكي2026

تفاصيل شقق الإسكان بمساحة 90 مترًا

يتضمن الطرح 2606 وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا، إلى جانب 650 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا مربعًا، وتتوزع وحدات الـ90 مترًا على عدد من المدن الجديدة، وهي:

  • أكتوبر الجديدة.
  • 15 مايو.
  • العبور الجديدة.
  • برج العرب الجديدة.
  • السادات.
  • النوبارية الجديدة.
  • الفيوم الجديدة.
  • المنيا الجديدة.
  • أسيوط الجديدة.
  • سوهاج الجديدة.
  • أخميم الجديدة.
  • قنا الجديدة.
  • طيبة الجديدة.
  • أسوان الجديدة.
  • غرب قنا.

المحافظات المتاح بها شقق الإسكان بنظام الإيجار

تشمل خريطة الوحدات المطروحة عددًا من المحافظات، وهي:

  • القاهرة.
  • الجيزة.
  • القليوبية.
  • المنوفية.
  • دمياط.
  • الإسماعيلية.
  • السويس.
  • البحيرة.
  • بني سويف.
  • الفيوم.
  • أسيوط.
  • سوهاج.
  • قنا.
  • الأقصر.
  • أسوان.
  • مطروح.

ويتم التقديم وفقًا لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدة سكنية داخل محافظة المتقدم، يمكن السماح له بالتقديم في أقرب مدينة، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

وحدات «حياة كريمة» ضمن الطرح

يشمل الطرح أيضًا 3280 وحدة سكنية ضمن مشروع «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع هذه الوحدات على عدد من المحافظات، وهي: الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

شقق الإيجار التمليكي 2026

ما شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026؟

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والضوابط للاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار التمليكي، وجاءت أبرزها على النحو الآتي:

  • ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا.
  • ألا تتجاوز قيمة القسط أو المبلغ المستقطع شهريًا 25% من إجمالي الدخل.
  • أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية، وفقًا للمستندات المطلوبة.
  • ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.
  • ألا يكون قد استفاد من برنامج دعم سكني أو من مبادرات التمويل العقاري من قبل.

لماذا يزداد الإقبال على شقق الإيجار التمليكي؟

يحظى نظام الإيجار المنتهي بالتمليك باهتمام متزايد من المواطنين، لكونه يوفر فرصة الحصول على وحدة سكنية بدعم حكومي، مع قيمة إيجارية شهرية تبدأ من 1500 جنيه، وتختلف وفق موقع الوحدة وقيمتها، مع الالتزام بألا تتجاوز الأعباء الشهرية التي يتحملها المواطن نسبة 25% من إجمالي دخله.

الإيجار التمليكي

كما يضم الطرح وحدات متنوعة من حيث المساحات والمواقع الجغرافية، سواء داخل المدن الجديدة أو ضمن مشروع «حياة كريمة»، بما يتيح خيارات متعددة أمام الفئات المستحقة، وفق الضوابط والشروط المعلنة، ويجعل شقق الإيجار التمليكي 2026 من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا واسعًا بين الباحثين عن السكن المدعوم في مختلف المحافظات.

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