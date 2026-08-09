فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

لا شيء أفضل من أداء قيام الليل ليختتم به المؤمن يومه وكذلك ترديد أفضل الأدعية المستجابة في الثلث الأخير من الليل، وقد يغفل بعض الناس عن هذه العبادة العظيمة فهي ليست مجرد نافلة عادية، بل مفتاح الفرج الذي يغفل عنه كثيرون، وفي السطور التالية نعرض دعاء قيام الليل للرزق والفرج، أو تريد معرفة كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل.

فضل صلاة قيام الليل

يعود فضل صلاة قيام الليل في كونها سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم، فقد أولاها عناية فائقة، وكان يجتهد فيها اجتهادًا عظيمًا حتى تفطرت قدماه شكرًا لله.

ولعظيم منزلتها، جعلها الله سبحانه وتعالى أفضل الصلاة بعد الفريضة، فقد امتدح الله سبحانه وتعالى المحافظين عليها في كتابه الكريم، وجعلهم من عباده الأبرار المحسنين المستحقين لرحمته وجنته؛ حيث قال عز وجل: «وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

ويعد المحافظة على قيام الليل له أثر عظيم في حياة المسلم؛ فهي سبب لتكفير السيئات ومنهاة للآثام والذنوب، كما أن القائم ليله يزيد من مكانته وعظيم أجره، كما أن قيام الليل سبب الطمأنينة وجلب الثواب في الدنيا والآخرة.

أفضل وقت لصلاة قيام الليل

وقت صلاة الليل تبتدأ صلاة الليل مباشرة بعد أداء صلاة العشاء، ويمتد وقتها المتاح حتى ظهور الفجر، ويعد الوقت الأفضل هو ما بعد الثلث الأخير من الليل هو أفضل الأوقات لإقامتها.

ومن أكثر ما استدل به العلماء على أن الثلث الأخير من الليل هو أفضل الأوقات ما جاء في الحديث النبوي الشريف: «إذا مضى شطرُ اللَّيل، أو ثُلُثاهُ، ينزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: هل من سائِلٍ يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجابُ له؟ هل من مُستغفرٍ يُغفرُ له؟ حتَّى ينفجر الصُّبح».

عدد ركعات صلاة قيام الليل

يتمثل عدد ركعات صلاة قيام الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ اللَّيل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدُكمُ الصُّبح، صلَّى ركعةً واحدةً تُوترُ له ما قد صلَّى» وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلّم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثمّ يأتي بركعة واحدة.

ويراعي في عدد ركعات صلاة قيام الليل وأثناء الصلاة الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددًا قليلًا من الركعات بخشوعٍ وطمأنينةٍ؛ خيرٌ له مما هو أكثر بلا خشوع.

دعاء قيام الليل المتسجاب

يستحب لكل مسلم أن لا يفوت دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان فهي ليالي مباركة يرجى فيها استجابة الدعاء ومن أفضل ادعية قيام الليل :