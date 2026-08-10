يبحث كثير من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، فيما تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15%.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026

ويترقب نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، والتي تُصرف بنفس الزيادة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 اعتبارًا من أول أيام الشهر المقبل، من ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وأتاحت الهيئة للمستفيدين صرف مستحقاتهم عبر عدد من المنافذ، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل عملية الصرف والحد من التكدس.

ويستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.