المواطن هيعيش إزاي؟.. ميرفت التلاوي توجه رسالة قوية بسبب تأخر المعاشات

أكدت الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، أنه لم يحدث من قبل تأخر في صرف المعاشات للمواطنين بهذه الطريقة التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وأضافت ميرفت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المدة التي يستغرقها ملف الشخص الذي خرج على المعاش، منذ دخوله إلى الهيئة وحتى صرف المعاش، كانت تستغرق أسابيع وليس أشهرًا، كما حدث خلال الفترة الأخيرة.

المواطن هيعيش إزاي

ولفتت إلى أن تأخر صرف المعاشات يسبب مشكلات كبيرة للمواطنين، قائلة: «المواطن هيعيش إزاي ومفيش عنده غير المعاش اللي بيحصل عليه؟»، موضحة أن تأخر صرف المعاش ينعكس سلبًا على حياة المواطنين.

وأشارت إلى أنه منذ إلغاء وزارة المعاشات وإنشاء هيئة خاصة بها، ظهرت بعض المشكلات، مؤكدة أن الأسباب المتعلقة بتأخر صرف المعاشات غير مقبولة.

وشددت على أن أصحاب المعاشات يعانون في كثير من الأحيان من مشكلات صحية، ولذلك كان يجب العمل على حل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن، ولا يمكن تركهم لأشهر دون صرف مستحقاتهم.