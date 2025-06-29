ميرفت التلاوي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمرأة من مخطط الإخوان | فيديو

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، إنّ أسلوب جماعة الإخوان الإرهابية يُغطّى بمظاهر زائفة، إذ يستخدمون الدين لتغطية ما يهدفون إليه، لكنهم ينزلقون إلى المجتمع من خلال دعوات دينية، مدّعين أنهم يدعون إلى الله.

وأضافت «التلاوي»، خلال حوارها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري طيب القلب، لا يميل إلى العنف وسفك الدماء، لذا تنطلي عليه هذه المسلسلات التي تروج لها جماعة الإخوان. وأشارت إلى أنّ الشعب لا يدرك أن وراء هذه المظاهر مخططات لقلب نظام الحكم، بهدف السيطرة على الشعب وتغيير هويته، وتغيير مصر بأكملها.

وتابعت: «ربنا أنقذنا بثورة 30 يونيو، كما أن السنة التي حكمت فيها جماعة الإخوان أطلقتُ عليها "سنة سوداء وظلامية"، لأنني رأيت، عندما كنت مسؤولة عن المجلس القومي للمرأة، ما يثبت أنهم، في قناعتهم العميقة، يعتبرون المرأة درجة ثانية ومواطنة غير متساوية، باعتبارها أدنى من الرجل». ولفتت إلى أنّ المرأة المصرية حصلت على مكتسبات كبيرة منذ ثورة 30 يونيو، أولها الدخول في القضاء والمجلس الأعلى.