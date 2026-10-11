تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، محذرة من تقلبات جوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، واحتمالات حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.





وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة 30 درجة مئوية، مقابل 20 درجة للصغرى، بينما ترتفع الحرارة في أسوان إلى 39 درجة، وسط تحذيرات من الظواهر الجوية المصاحبة للأمطار الرعدية.

حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026

تشهد البلاد حالة من التباين في الظواهر الجوية، إذ تتوقع الأرصاد تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة.

وتزداد حدة الأمطار في بعض مناطق جنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالات وصولها إلى حد السيول على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق الجنوبية والصحراوية.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباح الأحد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالشبورة:

الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

شمال الصعيد.

مدن القناة.

وسط سيناء.

وأوضحت التوقعات أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويُنصح قائدو السيارات بتخفيف السرعات وترك مسافات أمان مناسبة، مع استخدام أنوار الشبورة عند الحاجة، لتجنب المخاطر الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

تتوقع الأرصاد الجوية فرصًا متفاوتة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية، تختلف شدتها ونسب حدوثها بحسب الموقع الجغرافي.



وجاءت خريطة الأمطار المتوقعة على النحو التالي:

جنوب الصعيد: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 40%.

وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر: احتمالات لاشتداد الأمطار ووصولها إلى حد السيول على بعض المناطق، خلال فترات متقطعة.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 30%، وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على بعض المناطق.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%.

القاهرة الكبرى: احتمالات ضعيفة لامتداد الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق على فترات متقطعة.

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن السيول

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا من احتمالات غزارة الأمطار في مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر، حيث قد تصل إلى حد السيول على فترات متقطعة.

وتتطلب هذه التوقعات الانتباه إلى تطورات الحالة الجوية، خاصة في المناطق الجبلية والطرق القريبة من مجاري السيول.

كما يُنصح بتجنب عبور مجاري السيول أو الاقتراب من تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المناطق المعرضة لهذه الظواهر.

ضربات برق ورعد ورياح قوية

ضمن تفاصيل الطقس اليوم ، حذرت الأرصاد من الظواهر المصاحبة للسحب الرعدية، التي تبلغ نسبة حدوثها المتوقعة نحو 40% في المناطق المعنية.

وتشمل أبرز الظواهر المحتملة:

نشاط الرياح القوية: نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما قد يؤدي إلى هبات قوية ومفاجئة في بعض المناطق.

ضربات البرق: قد تصاحب السحب الرعدية على مناطق متفرقة خلال فترات نشاطها.

وتستدعي هذه الظروف الجوية توخي الحذر، خاصة في الأماكن المفتوحة والمناطق التي تشهد نشاطًا للسحب الرعدية.

ويُفضل الابتعاد عن الأشجار المنفردة والأجسام المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، مع تجنب الوقوف في الأماكن المرتفعة لحين تحسن الأحوال الجوية.



نشاط الرياح والرمال والأتربة

تشهد القاهرة الكبرى نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق الأخرى.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالرياح المثيرة للأتربة:

وسط سيناء.

جنوب سيناء.

جنوب الصعيد.

جنوب الصحراء الشرقية.

وقد يؤدي نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة إلى تراجع مستوى الرؤية في بعض المناطق المكشوفة، خاصة على الطرق الصحراوية.

لذلك، يُنصح قائدو المركبات بمتابعة الأحوال الجوية قبل السفر، مع الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة عند نشاط الرياح.

درجات الحرارة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن ، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 27 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 31 درجة، والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 33 درجة، والصغرى 25 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة، والصغرى 24 درجة.

هل تسقط أمطار على القاهرة اليوم ؟

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%.

وقد تمتد هذه الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة، دون توقعات بغزارة الأمطار على العاصمة ضمن البيانات المعلنة.

وتشهد القاهرة كذلك نشاطًا للرياح، مع طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا، وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة 30 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 20 درجة.

نصائح مهمة للمواطنين خلال التقلبات الجوية

مع توقعات الأمطار الرعدية والشبورة المائية ونشاط الرياح، توجد مجموعة من الإرشادات التي يُفضل اتباعها لتجنب المخاطر المحتملة.

القيادة بحذر خلال ساعات الشبورة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا.

متابعة النشرات الرسمية قبل السفر إلى سيناء أو مناطق البحر الأحمر.

الابتعاد عن مجاري السيول أثناء سقوط الأمطار الغزيرة.

تجنب الوقوف أسفل الأشجار المنفردة خلال العواصف الرعدية.

الحذر من هبات الرياح القوية المصاحبة للسحب الرعدية.

توخي الحذر على الطرق الصحراوية عند إثارة الرمال والأتربة.

متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة أي تغيرات في شدة الأمطار أو أماكن سقوطها.