أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، أجواء خريفية متقلبة على معظم الأنحاء، مع تفاوت في درجات الحرارة وظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تكون الأجواء معتدلة خلال أول الليل، وتميل للبرودة خلال آخره وفي ساعات الصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق

وتظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وناشدت هيئة الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الصباحية، خاصة على الطرق التي تشهد تكوّن الشبورة، مع الالتزام بتعليمات المرور وترك مسافات آمنة بين السيارات.

فرص سقوط الأمطار

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، مع متابعة التحديثات المستمرة لنشرات الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الخريفية المستقرة تستمر اليوم الخميس، مع زيادة فترات سطوع الشمس ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 29 و30 درجة.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد ” أن الطقس يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع نشاط للرياح ليلًا وساعات المساء.

وأوضحت أن فرص الأمطار مستمرة، وتكون خفيفة وقد تصبح متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 30%، مع فرص ضعيفة جدًا على حلايب وشلاتين وجنوب الوجه البحري وقد تمتد للقاهرة الكبرى، محذرة من اضطراب الملاحة بخليج السويس وارتفاع الأمواج، مع استمرار الشبورة المائية صباحًا.



