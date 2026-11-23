توقع بلاتي توريه، لاعب بيراميدز السابق، فوز فريقه السابق على الأهلي بنتيجة 2-0، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك الأفضلية في الوقت الحالي.

وقال بلاتي توريه، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي فريق اعتاد على الفوز وحصد البطولات، ويمتلك خبرات كبيرة في خوض المباريات الكبرى، وهو ما يجعل مواجهته تحديًا صعبًا أمام أي منافس.

وأضاف أن أي فريق يرغب في التغلب على الأهلي، عليه أن يقدم مستوى أعلى من مستواه المعتاد، مشيرًا إلى أن الفوز على الفريق الأحمر ليس أمرًا سهلًا، في ظل خبراته وقدرته على التعامل مع المواجهات الحاسمة.

ورغم إشادته بخبرات الأهلي، توقع لاعب بيراميدز السابق أن يحسم فريقه المواجهة لصالحه بنتيجة هدفين دون رد، مؤكدًا أن بيراميدز أقوى في الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز، عبر قنواتها المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.