تحدث بلاتي توريه، لاعب بيراميدز السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، كاشفًا عن توقعاته لنتيجة اللقاء.

وقال توريه ،عبر برنامج "في السنتر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه يتوقع فوز بيراميدز على الأهلي بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي يمتلك الأفضلية بفضل قوته وتماسكه وروح الجماعة بين لاعبيه، مؤكدًا أن اتحاد اللاعبين والعمل بروح واحدة يمثلان أبرز نقاط قوة الفريق.

وتطرق لاعب بيراميدز السابق إلى الحديث عن إمام عاشور، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويمتلك فاعلية كبيرة أمام المرمى، محذرًا من منحه أي مساحات، باعتباره أحد أخطر العناصر في صفوف الفريق الأحمر، مضيفًا أنه أول لاعب يتبادر إلى ذهنه عند التفكير في مواجهة الأهلي.

وعن المقارنة بين الدوري المصري والدوري الليبي، أوضح توريه أن هناك العديد من أوجه التشابه بين المسابقتين، لكنه يرى أن الدوري المصري يتفوق من الناحية الاحترافية، في ظل الفارق التاريخي بين البلدين.