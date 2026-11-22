أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي لا يوجد أي فريق في مصر يمتلك أفضلية تاريخية عليه، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر اعتاد تحقيق الانتصارات على مختلف منافسيه.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «هنا الأهلي»: «مفيش فريق فيكي يا مصر كعبه عالي على النادي الأهلي، ومفيش فريق في مصر كسب الأهلي أكتر ما الأهلي كسبه».

وتأتي تصريحات أحمد بلال قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل أهمية المباراة للفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، خاصة مع الصراع على صدارة جدول الترتيب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، وحصد العلامة الكاملة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون صاحب أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ظل المنافسة القوية على قمة الدوري المصري الممتاز.أحمد بلال: الأهلي مفيش فريق في مصر كعبه عالي عليه

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي لا يوجد أي فريق في مصر يمتلك أفضلية تاريخية عليه، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر اعتاد تحقيق الانتصارات على مختلف منافسيه.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «هنا الأهلي»: «مفيش فريق فيكي يا مصر كعبه عالي على النادي الأهلي، ومفيش فريق في مصر كسب الأهلي أكتر ما الأهلي كسبه».

وتأتي تصريحات أحمد بلال قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل أهمية المباراة للفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، خاصة مع الصراع على صدارة جدول الترتيب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، وحصد العلامة الكاملة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون صاحب أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ظل المنافسة القوية على قمة الدوري المصري الممتاز.