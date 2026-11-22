كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 23 نوفمبر وحتى السبت 28 نوفمبر 2026.

وقالت: "سنشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارا على أغلب الأنحاء، والحارة على جنوب الصعيد".

وأضافت شاكر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم- أن الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر سيكون مائلا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن فصل الخريف يتسم بالتغيرات السريعة في خرائط الطقس، وهو ما يستدعي متابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية وفقا لأي مستجدات.

ولفتت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة تتمثل في تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، اعتبارا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس الغد سيشهد تكونا لبعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح .. توقعت شاكر حدوث نشاط للرياح غدا بسرعات تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة .. أوضحت أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسجلان غدا درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية، والصغرى ما بين 14 و16 درجة، فيما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية ما بين 23 و25 درجة، والصغرى بين 14 و16 درجة.

وأفادت بأن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد تتراوح ما بين 25 و26 درجة، والصغرى ما بين 12 و13 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد ما بين 32 و34 درجة للعظمى، و16 و20 درجة للصغرى.

وبالنسبة للفترة من الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى السبت 28 نوفمبر، قالت شاكر: إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 24 و25 درجة والصغرى ما بين 14 و15 درجة للصغرى، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 21 و23 درجة للعظمى، و15 و16 درجة للصغرى.

وتابعت أن درجات الحرارة على شمال الصعيد تتراوح خلال الفترة نفسها بين 24 و26 درجة للعظمى، و12 و13 درجة للصغرى، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد ما بين 31 و32 درجة للعظمى، و17 و18 درجة للصغرى.

وناشدت شاكر المواطنين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

كما نصحت بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، في ظل انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أهمية متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة وفقا لطبيعة الظواهر الجوية المتوقعة.