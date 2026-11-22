في مشهد يعكس شهامة وجدعنة ولاد البلد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب والأهالي، وهم يتكاتفون لإنقاذ سيارة اشتعلت فيها النيران بشارع عرابي في محافظة الإسماعيلية.

وأظهر مقطع الفيديو سرعة تحرك الأهالي فور اندلاع النيران في السيارة، حيث سارع عدد من الشباب إلى التدخل ومحاولة السيطرة على الحريق، وسط حالة من التعاون والتكاتف، حتى تمكنوا من إخماد النيران وإنقاذ الموقف.

ولاقى المشهد تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقف الشباب وسرعة استجابتهم، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس أصالة أبناء البلد وحرصهم على مساعدة الآخرين وقت الشدة.

وتداول المتابعون كلمات الإشادة بأهالي الإسماعيلية، معتبرين أن ما فعله الشباب نموذج للشهامة والجدعنة، وأن معدن الناس الأصيل يظهر في المواقف الصعبة، حين يتحول الجميع إلى يد واحدة لمواجهة الخطر.