أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام، المعروف بدير المحرق، تنظيم مواعيد استقبال الزائرين خلال فترة صوم الميلاد المجيد، بحيث يقتصر استقبال الأفراد والرحلات وطالبي الخلوة الروحية على 3 أيام فقط أسبوعيًا.

وأوضح الدير، في تنويه صادر عنه، أنه يعتذر عن استقبال الزائرين اعتبارًا من يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، على أن يقتصر استقبالهم خلال فترة الصوم على أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويستمر العمل بهذا التنظيم طوال فترة صوم الميلاد.

وقدم الدير التهنئة للأقباط بمناسبة صوم الميلاد المجيد، متمنيًا للجميع صومًا مباركًا، وذلك بتوقيع الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام.