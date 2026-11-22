بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استعرض الدكتور محمد لطفي عبد الرحمن، نائب رئيس نادي المصدرين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، دور البنك في دعم المصدرين من خلال منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والفنية، تستهدف مساندة الشركات القائمة وتأهيل المشروعات الراغبة في دخول مجال التصدير وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية.

نادي المصدرين يعمل عبر أربعة محاور

وأوضح عبد الرحمن أن نادي المصدرين يعمل عبر أربعة محاور هي التواصل والتطوير والتمكين والعولمة، ويوفر منصة إلكترونية تضم نحو 10 بنوك و15 ألف مصدر ومستورد، وتتيح معلومات تجارية وبحثية عن أكثر من 200 دولة، بما يساعد الشركات على تحديد الأسواق المستهدفة واكتشاف الفرص التصديرية.

وأضاف أن خدمات النادي تشمل تقييم جاهزية الشركات للتصدير وتحديد احتياجاتها من التطوير وشهادات الجودة والتأهيل الفني، وربطها بمقدمي خدمات التسويق والشحن والتأمين والاستعلام الائتماني، فضلًا عن دعم المشاركة في المعارض والبعثات التجارية وتوفير الوسطاء التجاريين. كما يقدم البنك تمويلات متخصصة لتكاليف الشحن والمعارض واستخراج شهادات المنشأ والجودة، إلى جانب برامج التدريب وبناء قدرات المصدرين، بما يدعم مختلف مراحل العملية التصديرية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.