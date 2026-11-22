في خطوة وصفتها السلطات السورية بأنها الأكبر منذ سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت دمشق إتلاف كميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في إطار جهودها لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابع تصنيعها وتهريبها.

وشملت الكميات التي جرى إتلافها نحو 400 مليون حبة من مخدر الكبتاغون، و12.2 طن من مادة الحشيش، بالإضافة إلى 2.3 طن من نبات الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 مليون حبة مخدرة أخرى.

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات السورية أن عملية الإتلاف تمت على دفعات، وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، وبإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن هذه العملية تعكس استمرار جهود مكافحة المخدرات، من خلال الجمع بين الإجراءات الأمنية وحملات التوعية والوقاية، مشدداً على مواصلة ملاحقة المتورطين في تصنيع المواد المخدرة و تهريبها

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات مكثفة للسلطات السورية منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث أعلنت السلطات تفكيك 90 شبكة تهريب دولية وإغلاق 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، وضبط مئات الملايين من الحبوب المخدرة.

وفي تطور متصل، أعلنت السلطات السورية إحباط محاولتي تهريب للمخدرات عبر البادية الجنوبية، بعد رصد بالونين هوائيين محملين بشحنات مخدرة، وضبط أكثر من 142 ألف حبة كبتاغون، كانت معدة للتهريب نحو دول الجوار







