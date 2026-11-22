تعد الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، إذ تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف غذائية تساعد في دعم المناعة وتحسين عملية الهضم، كما أن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من بعض المشكلات الصحية.

وتتميز الجوافة باحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين C، الذي يلعب دورا مهما في دعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى، إلى جانب دوره في تكوين الكولاجين الضروري لصحة الجلد والأوعية الدموية والتئام الجروح.

فوائد الجوافة لصحة الجهاز الهضمي

تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، كما قد تساهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، مع الحرص على شرب كمية كافية من المياه على مدار اليوم.

وتساعد الألياف أيضا على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما قد يدعم التحكم في الشهية وتقليل تناول الوجبات الإضافية، خاصة عند الاعتماد على الفاكهة كبديل للحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات.

الجوافة ودعم صحة القلب

يساعد تناول الجوافة ضمن نظام غذائي صحي في دعم صحة القلب، لاحتوائها على البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، وهي عناصر ترتبط بالحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يساعد في تحسين جودة التغذية بشكل عام.

هل الجوافة مفيدة لصحة البشرة؟

تحتوي الجوافة على فيتامين C ومركبات مضادة للأكسدة تساهم في حماية الخلايا من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما يلعب فيتامين C دورا في إنتاج الكولاجين، الذي يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وصحتها.

أفضل طريقة لتناول الجوافة

يمكن تناول الجوافة كفاكهة طازجة بين الوجبات، أو إضافتها إلى سلطة الفواكه، ويفضل تناولها دون إضافة السكر للاستفادة من عناصرها الغذائية دون زيادة السعرات الحرارية، كما ينصح بالتنوع في تناول الفواكه وعدم الاعتماد على نوع واحد فقط للحصول على احتياجات الجسم المختلفة.

المصدر بولد سكاى