تدرس الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لمكافأة المواطنين مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة جزء من قيمة الوفر الذي يحققه المشترك في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية، في خطوة تستهدف تحويل ترشيد الطاقة من مجرد سلوك لتقليل الاستهلاك إلى منفعة مالية مباشرة تعود على الأسر المصرية.

وجاءت المبادرة ضمن تحركات الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء وتقليل كميات الوقود المستخدمة في تشغيل محطات التوليد، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقترح خلال اجتماع عقده يوم 16 نوفمبر الجاري، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ورغم وضوح الفكرة العامة للمبادرة، فإن عددًا من التفاصيل المهمة لا يزال قيد الدراسة، وعلى رأسها تحديد المستفيدين، ونسبة الترشيد المطلوبة، وطريقة احتساب الوفر، ومدى شمول أصحاب العدادات مسبقة الدفع.

كيف يحصل المواطن على نقاط وخصومات مقابل ترشيد الكهرباء؟

تعتمد المبادرة المقترحة على إعادة جزء من الوفر المالي الناتج عن خفض استهلاك الكهرباء إلى المواطنين، بحيث يحصل المشترك الذي ينجح في تقليل استهلاكه على نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الأشهر التالية.

وخلال الاجتماع الحكومي، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهدف من الفكرة هو أن يشعر المواطن بأن ترشيد استهلاك الكهرباء يعود عليه بالنفع المباشر، وليس فقط بتقليل الأعباء على الدولة.

ومن المنتظر أن ترتبط قيمة الحوافز بمقدار الوفر المحقق، وفق آليات يجري بحثها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق استفادة للمواطن ويسهم في تقليل استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء.

من يستحق مكافأة ترشيد الكهرباء؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التصور المطروح يعتمد على منح الحوافز للمواطنين الذين يحققون انخفاضًا فعليًا في استهلاك الكهرباء مقارنة بمعدلات استهلاكهم خلال فترات سابقة.

وأوضح أن تحديد المستفيدين سيعتمد على عدد من المعايير المقترحة، في مقدمتها سجل الاستهلاك السابق لكل مشترك، ونسبة الانخفاض التي يحققها، والفترة الزمنية التي ستتم المقارنة خلالها، إلى جانب الضوابط التي ستحدد قيمة النقاط المستحقة.

وبالتالي، فإن مجرد خفض الاستهلاك في شهر واحد لا يعني تلقائيًا الحصول على المكافأة، إذ يتوقف الاستحقاق على قواعد المقارنة واحتساب الوفر التي لم تُعلن بصورة نهائية حتى الآن.

هل تشمل المبادرة العدادات مسبقة الدفع والتقليدية؟

يمثل موقف أصحاب العدادات مسبقة الدفع إحدى أبرز النقاط التي تنتظر الحسم قبل الإعلان عن التطبيق الرسمي للمبادرة.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، لم يُحسم حتى الآن ما إذا كانت المبادرة ستشمل جميع أنواع العدادات، سواء مسبقة الدفع أو التقليدية، أم ستقتصر على فئات محددة، إذ يرتبط ذلك بالآليات الفنية التي ستُعتمد لقياس الاستهلاك ومقارنته بالفترات السابقة.

ويحتاج تطبيق المبادرة إلى وضع طريقة واضحة لاحتساب الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، بما يسمح بتحديد حجم الترشيد بصورة دقيقة، سواء بالنسبة للمواطنين الذين يحصلون على فاتورة شهرية أو الذين يشحنون عداداتهم مسبقة الدفع.

هل توجد فئات مستبعدة من الحصول على الحوافز؟

حتى الآن، لم تعلن وزارة الكهرباء قائمة نهائية بالفئات المستفيدة أو المستبعدة من المبادرة، كما لم تعتمد الشروط المنظمة للحصول على النقاط والخصومات.

وتشير التصورات التي يجري بحثها إلى أن الاستفادة ستكون مرتبطة بتحقيق وفر حقيقي في الاستهلاك، وليس بمجرد الانضمام إلى المبادرة، بينما يظل تحديد الفئات التي قد لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق مرهونًا بالقواعد النهائية التي ستُعلن بعد انتهاء الدراسات الفنية والتنسيق بين الجهات المعنية.

ومن بين المسائل التي تحتاج إلى توضيح رسمي، كيفية التعامل مع الأسر التي يختلف استهلاكها من شهر إلى آخر بسبب ظروف موسمية أو تغير عدد المقيمين بالمنزل، وكذلك المشتركين الذين يكون استهلاكهم منخفضًا بالفعل ولا يمتلكون مساحة كبيرة لخفضه.

متى يبدأ تطبيق مبادرة مكافآت الكهرباء؟

لم تعلن الحكومة حتى الآن موعدًا رسميًا لبدء تطبيق المبادرة، كما لم يتم الكشف عن النسبة المطلوبة لترشيد الاستهلاك، أو قيمة النقاط، أو السلع التي يمكن استبدالها بها، أو الجهات المشاركة في منظومة المكافآت.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع الحكومي، أن المبادرة وآليات تنفيذها لا تزال قيد الدراسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا للوصول إلى تصور متكامل قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية.

وتستهدف المبادرة، حال إقرارها، تحقيق منفعة مشتركة للمواطن والدولة؛ فمن ناحية يحصل المستهلك على حوافز مادية مقابل خفض فاتورته، ومن ناحية أخرى يؤدي انخفاض الطلب على الكهرباء إلى تقليل كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد، بما يدعم كفاءة استخدام الطاقة ويخفف الأعباء التشغيلية.

وبينما ينتظر المواطنون معرفة شروط الاستفادة من المبادرة، تظل الأسئلة الأهم مرتبطة بمدى عدالة احتساب الوفر، وشمول مختلف أنواع العدادات، وقيمة المكافأة التي سيحصل عليها المواطن فعليًا، وهي تفاصيل ستحدد مدى قدرة المبادرة على تحويل ترشيد الكهرباء إلى حافز اقتصادي ملموس للأسر المصرية.