في مشهد مليء بالفخر والسعادة، احتفل الشقيقان التوأم الدكتور محمود أحمد فؤاد الشامي والدكتور محمد أحمد فؤاد الشامي، بتخرجهما من كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، بعد انتهاء آخر يوم بالامتحانات ضمن الدفعة التاسعة، اليوم، في لحظة جمعتهما فيها فرحة تحقيق حلم طال انتظاره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للشقيقين خلال احتفالهما بالتخرج، وسط حالة من السعادة والفخر، بعدما نجح التوأم في الوصول إلى نهاية رحلة الدراسة بكلية الطب، ليحمل كل منهما لقب «دكتور» في اليوم نفسه.

وعلى مدار سنوات الدراسة، تقاسم الشقيقان رحلة طويلة من التعب والمذاكرة والاجتهاد، وساند كل منهما الآخر في طريق تحقيق حلمهما، حتى جاءت لحظة التخرج لتكلل سنوات الكفاح بالنجاح، وتجمعهما في واحدة من أجمل اللحظات التي لا تُنسى.

وجاءت فرحة الأسرة مضاعفة بتخرج الشقيقين معًا، بعدما تحقق الحلم الذي جمعهما منذ بداية رحلتهما التعليمية، لتصبح فرحة واحدة تحمل إنجازين، وذكرى استثنائية ستظل محفورة في قلوبهما وقلوب أفراد أسرتهما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة التوأم، مقدمين التهاني والتبريكات لهما، ومشيدين بما حققاه من نجاح، ومتمنين لهما مستقبلًا مهنيًا مليئًا بالإنجازات والتوفيق في خدمة المرضى.

ألف مليون مبروك للدكتور محمود والدكتور محمد، وربنا يبارك في علمهما وعملهما، ويوفقهما في مسيرتهما المهنية، ويجعلهما سببًا في تخفيف آلام المرضى وخدمة الناس.