تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان حسين أبو حجاج، ظهر خلالها في أجواء عائلية دافئة برفقة أحفاده الثلاثة، في لقطة نالت إعجاب وتفاعل الآلاف من متابعيه.

وظهر الفنان حسين أبو حجاج في الصورة وهو يحتضن أحفاده، الذين ارتدوا الزي الأزهري، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفخر، حيث حرص على التقاط صورة تذكارية معهم في أحد شوارع القرية، تعكس ارتباطه الكبير بعائلته وأحفاده.

وظهر الأحفاد الثلاثة مرتدين الزي الأزهري، الذي يتكون من الجلباب والقبعة البيضاء، بينما ارتدى اثنان منهم الزي الرسمي الخاص بالمعاهد الأزهرية، في مشهد يعبر عن اعتزاز الأسرة بالتعليم الأزهري والانتماء له.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المتابعون عن سعادتهم برؤية الفنان في تلك اللحظة الإنسانية البعيدة عن الأضواء والتمثيل، وحرص الكثيرون على التعليق بعبارات المحبة والدعاء له ولأحفاده بالتوفيق والنجاح.

واعتبر المتابعون أن الصورة تعكس الجانب الإنساني والعائلي للفنان حسين أبو حجاج، الذي اشتهر بأدواره الكوميدية والشعبية التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور المصري، وأكدوا أن ظهوره مع أحفاده بالزي الأزهري زاد من محبتهم وتقديرهم له.

يُذكر أن الفنان حسين أبو حجاج يعد واحدًا من أبرز الوجوه الفنية التي ارتبط بها الجمهور في السنوات الأخيرة، بفضل خفة ظله وحضوره المميز في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.