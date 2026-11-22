استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة .

لقاء محافظ الإسماعيلية

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية التى تهم المواطنين ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وقد استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ الإسماعيلية جهود المحافظة في التوسع في المعارض ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية فى جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما يساهم فى دعم جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، و تلبية احتياجات الأسر والتعاون مع المديريات والجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والغرف التجارية لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع.

وأشار اللواء أ.ح نبيل حسب الله إلى أن المحافظة مستمرة فى جهودها للتوسع فى إقامة المعارض الدائمة والمنافذ المتخصصة بمختلف المراكز والمدن، والعمل على زيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق المحلية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، مشيراً إلى أن تلك المعارض شهدت إقبالاً من المواطنين وإشادة بجودة المنتجات وأسعارها المناسبة .

وخلال الاجتماع بحثت الدكتورة منال عوض مع محافظ الإسماعيلية جهود المحافظة فى منظومة المخلفات الصلبة ورفع القمامة وتحسين مستوي النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة بالشوارع والمناطق السكنية والحد من تراكم المخلفات وضمان تقديم أفضل خدمة لأبناء الإسماعيلية.

وقد استعرض اللواء أ.ح نبيل حسب الله جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالوحدات المحلية لتنفيذ حملات النظافة المكثفة بصورة دورية بمختلف المراكز والمدن والتوابع وتسخير المعدات والإمكانات المتاحة، لضمان سرعة التعامل مع تراكمات المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم مناقشه تنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع من خلال القطاع الخاص بالتوازي مع تطوير منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات في كامل أحياء ومراكز مدن المحافظة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار جهود المحافظة لمتابعة هذا الملف المهم والارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة المختلفة، مع استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال النظافة بصورة منتظمة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع "تخضير كل المحافظات"، والتوسع في المسطحات الخضراء، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي دعم المحافظة بأعداد من الأشجار ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بما يساهم في زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المدن والمراكز ، وبصفة خاصة في المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجُزر الداخلية للطرق.

كما تطرق اللقاء إلى جهود محافظة الإسماعيلية لفرض الانضباط العمراني والتصدي الفوري لمخالفات البناء، واستعراض جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والموقف التنفيذي للموجة الـ ٣٠ لإزالة التعديات ، وشددت الوزيرة علي أهمية التعامل السريع مع أي مخالفات في المهد أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هناك متابعة يومية لهذا الملف الحيوي ورصد أي محاولات للتصدي لاي مباني عشوائية أو تعديات على أملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني بكافة قرى ومراكز المحافظة.

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء وأعداد الطلبات المقدمة من المواطنين وجهود المحافظة في دفع وتيرة العمل في الملفات والانتهاء منها وتسليم المواطنين نماذج التصالح النهائية.