شهدت أسعار الذهب تحركات متباينة خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية والمحلية، نتيجة استمرار التوترات السياسية والاقتصادية وتأثيرها على حركة المعدن الأصفر، الذي يعد من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين.

وفي ظل مخاوف البعض من استمرار التراجع واحتمالات تكبد خسائر نتيجة الشراء في توقيت غير مناسب، خرج رئيس شعبة الذهب والمجوهرات ليكشف رؤيته بشأن مستقبل الأسعار، مؤكدًا أن موجات الهبوط والصعود أمر طبيعي في سوق الذهب، وأن التراجع الحالي لا يعني انتهاء موجة الارتفاع، مشيرًا إلى احتمالات عودة الأسعار للصعود خلال الفترة المقبلة، وموجهًا نصائح للراغبين في الشراء.

رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة تراجع الأسعار

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يأتي ضمن التحركات الطبيعية التي يشهدها المعدن الأصفر، موضحًا أن الأسعار لا تتحرك في اتجاه صاعد بشكل مستمر، وإنما تمر بموجات متتالية من الارتفاع والتراجع قبل أن تستأنف الصعود مجددًا.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يطمئن المواطنين بأن التذبذبات الحالية ليست أمرًا جديدًا على سوق الذهب، إذ شهد المعدن الأصفر تحركات مشابهة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن المتعاملين الذين يتأثرون سريعًا بتقلبات الأسعار هم غالبًا المضاربون الذين يستهدفون تحقيق أرباح سريعة ثم الخروج من السوق، مشيرًا إلى أن أعلى مستوى للأسعار كان في نهاية يناير من العام الحالي.

ما أسباب التقلبات العنيفة في أسعار الذهب عالميًا؟

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسواق العالمية تشهد تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع الدولية ومستقبل التضخم، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب.

وأشار إلى أن حالة التوتر بين الحرب والسلم، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية العالمية، تجعل حركة المعدن الأصفر أكثر تأثرًا بالأحداث والتطورات الدولية، مؤكدًا أن الذهب لا يتحرك بوتيرة ثابتة، رغم احتفاظه بمكانته كملاذ آمن على المدى البعيد.

ولفت إلى أن مشتريات الصين من الذهب تعد أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، موضحًا أن تحركات الدول الكبرى في هذا المجال تأتي وفق حسابات ورؤى اقتصادية واستثمارية.

هل ترتفع أسعار الذهب بنسبة 60% مجددًا؟

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تحدث هاني ميلاد عن احتمالات عودة الذهب إلى الارتفاع، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر شهد تراجعًا بنسب وصفها بالكبيرة، وأنه يتوقع إمكانية عودته للارتفاع بنسب تتجاوز 60%، وفق تقديراته.

وأكد أن التنبؤ الدقيق باتجاه الأسعار يظل صعبًا في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، مشيرًا إلى إمكانية حدوث ارتفاعات جديدة خلال منتصف عام 2027، دون الجزم بموعد محدد أو مسار ثابت للأسعار.

وأضاف أن تطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي ستظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الذهب، خاصة أن أي تغيرات في الأوضاع الدولية قد تنعكس على حركة الأسواق والاستثمارات.

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحة للراغبين في شراء المعدن الأصفر، مؤكدًا أهمية التعامل معه باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على التحركات اليومية للأسعار.

وأشار إلى أن الشراء على مراحل وبمبالغ متفرقة قد يكون خيارًا مناسبًا للراغبين في تكوين مدخرات من الذهب، بدلًا من ضخ كامل المبلغ في توقيت واحد، مع ضرورة التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء مخاوف الهبوط أو توقعات الصعود السريع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توقف الحروب وعودة النشاط الاقتصادي العالمي قد يغيران خريطة الأسواق، وقد يدفعان أسعار الذهب إلى مستويات جديدة، مشددًا على أن المتغيرات العالمية تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل المعدن الأصفر.