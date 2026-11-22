توقع النائب محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تمثل أحد العوامل المؤثرة في تراجع أسعار الذهب عالميًا، في ظل العلاقة بين العائد على الدولار وجاذبية الاستثمار في المعدن الأصفر.

بعض المستثمرين اتجهوا نحو الاحتفاظ بالسيولة



وأوضح" الإمام" ، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأدوات المالية التي تحقق عوائد، ويدفع بعض المستثمرين إلى التخارج من الذهب والاتجاه نحو الاحتفاظ بالسيولة أو الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وهو ما يزيد الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.



وأضاف عضو موازنة البرلمان أن تحركات أسعار الفائدة تظل من العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق، والتي امتدت إلى الفضة والعملات الرقمية، بما يعكس تحولات ملحوظة في توجهات المستثمرين وحركة السيولة.