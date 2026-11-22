تعتقد بعض صاحبات البشرة الدهنية أن بشرتهن بعيدة عن الجفاف، بسبب إفراز الزيوت بشكل مستمر، لكن تغيرات الطقس وانخفاض درجات الحرارة واستخدام منتجات العناية غير المناسبة قد تؤثر على حاجز البشرة، وتسبب الشعور بالجفاف والتهيج رغم استمرار ظهور الدهون.

ويعمل حاجز البشرة على حماية الجلد من العوامل الخارجية وتقليل فقدان الرطوبة، وعندما يتعرض للضعف قد تظهر مجموعة من العلامات التي تحتاج إلى الانتباه، وعدم التعامل معها من خلال زيادة استخدام المنتجات القوية.

علامات ضعف حاجز البشرة الدهنية..

1-الشعور بالشد بعد غسل الوجه، حتى مع ظهور لمعان البشرة بعد فترة قصيرة.

2-الحساسية تجاه منتجات كانت تستخدم من قبل دون مشكلة.

3-ظهور احمرار أو تهيج متكرر، خاصة حول الأنف والخدين.

4-تقشر بعض المناطق، رغم أن باقي الوجه يبدو دهنيا.

5- الشعور بالحرقان أو الوخز عند وضع المرطب أو بعض مستحضرات العناية.

عادات قد تزيد المشكلة للبشرة الدهنية..

الإفراط في استخدام المقشرات، وتكرار غسل الوجه، واستخدام أكثر من منتج يحتوي على مكونات فعالة في الوقت نفسه، من العادات التي قد تزيد تهيج البشرة، خاصة مع تغير الطقس.

كما أن استخدام غسول قوي بهدف التخلص من الدهون بصورة كاملة قد يترك البشرة في حالة من الجفاف والشد، وهو ما يدفع البعض إلى تكرار التنظيف، فتدخل البشرة في دائرة من التهيج وعدم الراحة.

كيف تحافظين على حاجز البشرة؟

يفضل اختيار غسول لطيف، واستخدام مرطب مناسب للبشرة الدهنية، مع تقليل المقشرات عند ظهور التهيج، وعدم تجربة منتجات جديدة كثيرة في وقت واحد.

كما يساعد استخدام واقي الشمس خلال النهار على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، مع الالتزام بروتين بسيط وعدم المبالغة في خطوات العناية، حتى تستعيد البشرة توازنها بصورة أفضل.

المصدر هيلثى لاين