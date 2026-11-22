أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لما تعرضت له إحدى المنشآت الصناعية المدنية في مملكة البحرين من اعتداء، باعتباره انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

استهداف المنشآت الصناعية المدنية

وأكدت الجامعة العربية تضامنها المطلق والكامل مع مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً، ووقوفها الثابت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير سيادية لحماية أمنها وصون استقرارها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها.

وجددت الجامعة الدعوة إلى تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في رفض هذه الاعتداءات، والوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد، تجنباً لانزلاق المنطقة نحو تداعيات خطيرة تُهدد الأمن والسلم الإقليميين.