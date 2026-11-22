استقبل السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمقر القطاع، الدكتور عمر الإيداء، العضو المنتدب للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، وعبد الله السهلي، مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة، وذلك بناءً على طلب من المؤسسة، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسة.

حضر اللقاء الوزير المفوض الدكتورة سالي سمير صبري، مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، وعدد من أعضاء قطاع الشؤون القانونية.

واستهل اللقاء بتهنئة السفير محند صالح لعجوزي بمناسبة توليه رئاسة قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الاتفاقية المعدلة لعرب سات

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها بحث مدى إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التصديق على الاتفاقية المعدلة للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات).

كما بحث ضرورة العمل على حث الدول الأعضاء على استكمال إجراءات التصديق عليها، بما يسهم في دعم مسيرة عمل المؤسسة وتعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات الفضائية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة بعمليات التصديق على الاتفاقيات، وتوضيح الآليات المتبعة لإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.