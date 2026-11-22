نظم المتحف المصري بالتحرير برنامجا ثقافيا وتعليميا للأطفال بعنوان «اكتشاف مصر القديمة.. يوم في المتحف»، وذلك بمناسبة مرور 124 عامًا على افتتاحه، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بالحضارة المصرية القديمة من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين المعرفة والتجربة والمشاركة.

وقال الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري بالتحرير يُعد واحدًا من أعرق المؤسسات المتحفية في مصر والعالم، مؤكدًا أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في إطار تطوير الرؤية الثقافية والتعليمية للمتاحف وتحويلها إلى مؤسسات مجتمعية تخدم مختلف فئات الجمهور.

وأوضح أن البرنامج استهدف الأطفال من سن 11 و12 عامًا، من خلال إشراكهم في التفاعل مع القطع الأثرية، بدلًا من الاكتفاء بأساليب الشرح التقليدية، لافتًا إلى أن الهدف هو تعريف الأطفال بالقيمة الفنية والتاريخية للقطع الأثرية، وتقديم المعلومات بأساليب مبسطة تتناسب مع اهتمامات الأجيال الجديدة، وتسهم في ترسيخ الهوية والانتماء.

وأضاف أن ردود فعل الأطفال تجاه البرنامج كانت مبشرة للغاية، حيث أبدوا حماسًا كبيرًا للأنشطة ورغبة في تكرار التجربة، مشيرًا إلى أن استراتيجية المتاحف تستهدف جعل الطفل شريكًا وصديقًا للمتحف، يحرص على زيارته أكثر من مرة، ويكتشف في كل زيارة معلومات وتجارب جديدة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تنفذ برامج ثقافية وتعليمية داخل 41 متحفًا تابعًا لها، مع العمل على ربط المناهج الدراسية بالمقتنيات الأثرية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومديرياتها والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن المتاحف أصبحت مؤسسات مفتوحة لخدمة المجتمع، وأن إشراك الأطفال في أنشطتها يمثل خطوة مهمة لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وحضارتها.