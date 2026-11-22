مع اقتراب فصل الشتاء، تختلف مشاعر الأبراج تجاه تغير الفصول؛ فبينما يستمتع البعض بأجواء الخريف وتقلباته، هناك أبراج لا تشعر بالراحة خلال هذا الفصل، وتنتظر قدوم الشتاء باعتباره فرصة لاستعادة الهدوء والتوازن النفسي والعاطفي، ويرتبط ذلك، وفقًا لقراءات الأبراج، بالتغيرات الفلكية التي شهدها خريف 2026، خاصة تراجعات عطارد والزهرة، والتي انعكست على الحالة المزاجية لبعض الأبراج.

وتكشف خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريح خاص لصدى البلد، عن 5 أبراج تتمنى انتهاء الخريف سريعًا، وتترقب أجواء الشتاء بما تحمله من دفء وهدوء وبدايات مختلفة.

برج الثور.. يبحث عن الاستقرار بعيدًا عن تقلبات الخريف

لا يفضل مولود برج الثور الأجواء غير المستقرة، ولذلك يشعر بأن الخريف يحمل له الكثير من التغييرات التي تستنزف طاقته. وينتظر الشتاء باعتباره فترة مناسبة لإعادة ترتيب أولوياته والاهتمام بأموره المالية والشخصية، كما تمنحه الأجواء الباردة فرصة للاستمتاع بالراحة والهدوء اللذين يفضلهما.

برج السرطان.. الشتاء ملاذه النفسي المفضل

يجد مولود برج السرطان في الشتاء حالة من الألفة والراحة التي يفتقدها خلال الخريف، فهو من الأبراج المرتبطة بالبيت والعائلة والأجواء الدافئة. وبعد فترة من التفكير الزائد والتوتر، يتطلع إلى استعادة توازنه والابتعاد عن الضغوط، ويصبح أكثر رغبة في قضاء الوقت مع المقربين منه.

برج الجدي.. ينتظر موسمه ليبدأ من جديد

بالنسبة لمولود برج الجدي، يمثل الشتاء أكثر من مجرد تغير في الطقس؛ فهو الفصل الذي يبدأ فيه موسمه الفلكي، مع انتقال الشمس إلى برجه في 21 ديسمبر. ويشعر خلال هذه الفترة برغبة أكبر في التركيز على أهدافه المهنية والشخصية، وإنهاء الملفات المؤجلة ووضع خطط واضحة للمرحلة المقبلة.

برج الحوت.. يشتاق إلى أجواء المطر والرومانسية

يميل مولود برج الحوت إلى الأجواء الهادئة والمليئة بالمشاعر، ولذلك يجد في الشتاء مساحة مناسبة للابتعاد عن صخب الحياة اليومية. وبعد خريف شهد الكثير من التقلبات والتفكير، ينتظر هذا البرج عودة الأجواء التي تساعده على استعادة خياله وطاقته العاطفية، والاستمتاع بلحظات أكثر هدوءًا ورومانسية.

برج العقرب.. يريد التخلص من إرهاق الفترة الماضية

مر مولود برج العقرب بفترة شعر خلالها بضغط ذهني واستنزاف عاطفي، خاصة مع التغيرات الفلكية التي ارتبطت ببرجه خلال الخريف، لذلك ينتظر الشتاء باعتباره فرصة لفتح صفحة جديدة، ومراجعة قراراته السابقة، والتخلص من الأمور التي أثقلت تفكيره، مع بداية مرحلة أكثر وضوحًا بعد انتهاء التراجعات الفلكية.